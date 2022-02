Rückgang russischer Gäste Ukraine-Krieg: Schweizer Touristiker fürchten doppelt gebeutelte Städte Eben erst liess die Coronapandemie vorab in Städten den Tourismus einbrechen. Nun droht diesen – und dabei vorab Zürich und Genf – als Folge des Ukraine-Kriegs ein zweiter Aderlass internationaler Gäste.

Insbesondere die Städte Zürich – im Bild das Grossmünster – und Genf drohen wegen des Ukraine-Kriegs weitere internationale Gäste zu verlieren. Keystone

Der Direktor von Schweiz Tourismus geht davon aus, dass der Krieg in der Ukraine die langersehnte Erholung seiner ohnehin bereits gebeutelten Branche wieder zurückwirft. «Das Ausmass hängt davon ab, ob der Konflikt ein isolierter lokaler Vorfall bleibt oder sich zu einem Flächenbrand entwickelt», sagte Martin Nydegger zur «SonntagsZeitung». Der oberste Touristiker des Landes sieht denn auch Parallelen des Ukraine-Kriegs zur Coronakrise: Die Pandemie habe auch mit Einzelfällen in China angefangen und wurde dann eine weltweite Krise, sagt er.

«Gerade Zürich und Genf sind doppelt gebeutelt», sagt Martin Nydegger. Dort würden wegen der Coronapandemie generell die ausländischen Gäste bereits fehlen. «Jetzt werden auch die Touristen aus Russland ausbleiben, die vor allem diese beiden Städte besuchen». Graubünden mit dem Ferienort St. Moritz dagegen werde das Ausbleiben der Russen «eher verkraften» können, sagt Nydegger. Dies, weil der Ferienort dank einheimischer Gäste Möglichkeiten zur Kompensation habe.

Bereits seit Jahren rückläufige Zahlen

Zwar ist die Zahl russischer Gäste in der Schweiz bereits seit bald einem Jahrzehnt rückläufig. Zuletzt führten die Folgen der Coronapandemie im vergangenen Jahr laut «SonntagsZeitung» zu einem Tiefstwert von gut 102'000 Logiernächten. Zum Vergleich: Im letzten Jahr vor der Pandemie gab es knapp 360’000 Übernachtungen von Russen in der Schweiz. Beim letzten Höhepunkt 2013 waren es jedoch knapp 580'000 Logiernächte.

Dazu wie er Amerikaner, Asiaten und Araber weiterhin überzeugen will, trotz des Kriegszustands in Osteuropa in die Schweiz zu komme, sagt Martin Nydegger, man müsse «darauf hinweisen, dass die Ein- und Ausreise in die Schweiz sowie der Aufenthalt in unserem Land möglich sind». Nydegger rechnet bei einer langen Dauer der bewaffneten Auseinandersetzung mit Preiserhöhungen, etwa bei Wellnessangeboten.