Rückversicherer Wegen Ukraine-Krieg: Swiss Re sorgt vor und schreibt einen Millionenverlust Swiss Re ist widrig ins Jahr gestartet. Im ersten Quartal erzielte der Rückversicherer einen Verlust von 248 Millionen Dollar. Das Ergebnis ist jedoch nicht hausgemacht: Zu schaffen macht dem Konzern die unsichere Lage in der Welt.

Der weltweit tätige Schweizerische Rückversicherungskonzern Swiss Re hat seinen Hauptsitz in Zürich. Keystone

Die anhaltende Pandemie, Unsicherheiten an den Finanzmärkten und der Krieg in der Ukraine: Für einen Rückversicherer sind es nicht sonderlich gute Zeiten. Das widerspiegelt sich auch im Quartalsergebnis von Swiss Re. Der Konzern vermeldete am Donnerstag für die ersten drei Monate des Jahres einen Verlust von 248 Millionen Dollar.

Was auf den ersten Blick nach viel aussieht, relativiert sich bei näherer Betrachtung. Denn: Als Folge der weltpolitischen Unsicherheiten hat Swiss Re Rückstellungen in der Höhe von 283 Millionen Dollar getätigt. Für Konzernchef Christian Mumenthaler war der russische Einmarsch in die Ukraine gemäss Mitteilung ein «Schock». Obwohl die Situation weiterhin ungewiss sei, habe Swiss Re beschlossen, «umsichtig Rückstellungen für mögliche Auswirkungen des Krieges zu bilden», heisst es weiter. Zum Vergleich: Noch im ersten Quartal 2021 hatte ein Gewinn von 333 Millionen Dollar resultiert.

Pandemie fiel ins Gewicht

Auch sonst spiegelt das diesjährige Quartalsergebnis von Swiss Re das anspruchsvolle Umfeld wider. So verzeichnete der Bereich der Lebens- und Krankenversicherung einen Verlust von 230 Millionen Dollar. Grund dafür ist Corona. Alleine die pandemiebedingten Schäden beziffert der Rückversicherungskonzern auf mehr als eine halbe Milliarde Dollar. Ein Grund dafür ist die hohe Sterblichkeitsrate in den USA.

Das vergangene Jahr lief Swiss Re dagegen noch wie geschmiert: Swiss Re erzielte 2021 einen Gewinn von 1,4 Milliarden Dollar – trotz zahlreicher Naturkatastrophen und der Coronakrise. Ohne die Pandemie wäre der Gewinn sogar um 39 Prozent auf drei Milliarden Dollar gestiegen. Die Eigenkapitalrendite belief sich auf 5,7 Prozent. Bei der Bekanntgabe der Jahreszahlen kündigte der weltweit tätige Schweizer Konzern an, diese im laufenden Jahr auf 10 Prozent steigern zu wollen. (abi/rwa)