Rüstungsindustrie Jetzt ist es fix: Ruag hat Verkauf seines Schulungsbereichs an Thales abgeschlossen Der Verkauf von Ruag Simulation und Training ist abgeschlossen: Thales hat ab Mai alle Geschäftstätigkeiten sowie sämtliche rund 500 Mitarbeitende übernommen.

Beyond Gravity ist der Space-Bereich von Ruag International. Ruag verkauft derzeit seine übrigen Geschäftsfelder und will sich auf das Raumfahrtgeschäft konzentrieren. Keystone

Ruag International treibt seine Konzentration auf die Kerntätigkeit im Raumfahrtgeschäft weiter voran. Im November 2021 hatte der Luft- und Raumfahrtkonzern angekündigt, dass er seinen Bereich Simulation und Training (S&T) an Thales verkaufen möchte. Im Januar wurde der Vertrag unterzeichnet, nun folgte die finale Eigentumsübertragung, wie Ruag International am Dienstag mitteilte.

Der französische Rüstungskonzern Thales hat per Anfang Mai alle Geschäftstätigkeiten der Ruag S&T mitsamt allen Mitarbeitenden übernommen. Die rund 500 Mitarbeitenden arbeiten an Standorten in der Schweiz, Frankreich, Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Ruag International fokussiert sich neu auf Raumfahrt

Der bundesnahe Rüstungskonzern Ruag besteht seit Anfang 2020 aus zwei Teilen: einer Wartungs- und Unterhaltswerkstätte für die Armee und einem internationalen Unternehmen mit dem Fokus Flugzeugkomponenten und Raumfahrt. Um sich auf die Kerntätigkeiten zu konzentrieren, stösst Ruag International seit einiger Zeit seine übrigen Geschäftsfelder ab – zuletzt etwa das Australien-Geschäft. Bereits im März verkaufte der Konzern seine Munitionssparte Ammotec an die italienische Beretta Holding.

Der Plan, sich auf die Raumfahrt zu konzentrieren, scheint aufzugehen: Erst Anfang April zog Beyond Gravity, ein Teil von Ruag International, von Amazon einen Grossauftrag für das Kuiper-Satellitennetzwerk an Land. (abi)