Schienenfahrzeuge Stadler dementiert Berichte über Joint-Venture mit indischen Zughersteller Stadler plant kein Joint-Venture mit der indischen Medha Servo. Der Ostschweizer Schienenfahrzeug-Hersteller dementierte entsprechende Berichte in indischen Medien.

Stadler Rail geht mit indischen Medha Servo kein Joint-Venture ein, wie das Unternehmen verlauten liess. (Symbolbild) Keystone

Die indischen Zeitungen «Telangana Today» und «Times of India» berichteten am Mittwoch über ein angebliches Joint Venture zwischen Stadler Rail und dem indischen Zughersteller Medha Servo. Im Zentrum des Deals stünde der Bau eines Werks zur Herstellung von Schienenfahrzeugen im indischen Bundesstaat Telangana in der Höhe von 129 Millionen US-Dollar. Dies würde 2500 Arbeitsplätze schaffen, hiess es in den Berichten.

Doch der Ostschweizer Schienenfahrzeug-Hersteller dementierte die Berichte und nannte sie in einer Stellungnahme vom Freitag «nicht korrekt». Stadler prüfe regelmässig mögliche Partnerschaften zur Bearbeitung von neuen Märkten. Dazu haben unter anderem auch Gespräche mit Medha Servo stattgefunden, wie ein Mediensprecher auf Anfrage von CH Media sagt. «Über die Gespräche hinaus wurden jedoch keine weiterführenden Vereinbarungen getroffen.» (dpo)