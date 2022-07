Schokolade Nach Salmonellen-Fund gibt Barry Callebaut Entwarnung Der Schweizer Schokoladekonzern Barry Callebaut hat am Montag wegen Salmonellen die Produktion in einem belgischen Werk eingestellt. Nun versichert das Unternehmen: Es sei keine salmonellenverseuchte Schokolade in den Detailhandel gelangt.

Das betroffene Werk in Belgien bleibt laut Barry Callebaut bis auf weiteres geschlossen. (Symbolbild) Keystone

Am Montag hat Barry Callebaut die Produktion in seiner belgischen Firma in Wieze vorsichtshalber gestoppt. Bei einer standardmässig durchgeführten Kontrolle wurden Salmonellen entdeckt. Nach weiteren Untersuchungen gibt der Schweizer Schokoladenkonzern nun am Freitag Entwarnung: Es seien keine salmonellenverseuchte Schokoladenprodukte in den Detailhandel gelangt, heisst es in einer Mitteilung.

Bereits zuvor teilte das Unternehmen mit, dass die Kontamination durch den Stoff Lecithin entstanden ist. Dieser wird unter anderem in der Nahrungs- und Futtermittelproduktion eingesetzt. Barry Callebaut hat laut eigenen Angaben die Untersuchungsergebnisse der belgischen Behörde für Lebensmittelsicherheit vorgelegt und werde diese weiterhin auf dem Laufenden halten.

Derweil bleibe die Schokoladenproduktion in Wieze bis auf weiteres ausgesetzt. Sobald die Analysen abgeschlossen seien, werden die Anlagen gereinigt und desinfiziert, bevor das Werk die Produktion wieder aufnehme, heisst es weiter.

Barry Callebaut ist der grösste Schokoladenhersteller der Welt. Allerdings verkauft er seine Produkte nicht direkt, sondern ist ein Schokoladenzulieferer: Die Kundschaft reicht vom Chocolatier bis zum Industriekunden. Jüngst war auch der italienische Kinder-Schokoladen-Produzent Ferrero von einem Salmonellen-Fall in Belgien betroffen. Als Folge mussten zahlreiche Schokoladen-Produkte der Marke Kinder auch hierzulande aus den Regalen genommen werden. Erst nach rund zwei Monaten konnte das belgische Werk den Betrieb wieder aufnehmen.