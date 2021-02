Schweiz Tourismus «Jahr des Schreckens»: Hotellerie erwartet Umsatzverlust von 3,4 Milliarden Franken Die Beherberbungsbranche rechnet für das Jahr 2020 mit Umsatzeinbussen von 3,4 Milliarden Franken. Schweiz Tourismus will künftig mehr auf Nachhaltigkeit setzen und so Gäste gewinnen.

Das Jahr 2020 war nicht gut für die Schweizer Hotellerie. Ein neues Nachhaltigkeitsprogramm von Schweiz Tourismus soll Besserung bringen. Keystone

Als «Jahr des Schreckens» werde 2020 in die Geschichte eingehen. Und noch sei die Pandemie nicht ausgestanden, teilte Schweiz Tourismus (ST) am Freitag an ihrer Jahresmedienkonferenz mit. Dem schliesst sich Hotellerie Suisse an: «Die Logiernächtezahlen 2020, insbesondere die damit einhergehenden Umsatzentwicklungen, malen ein düsteres Bild für die Beherbergungsbranche», schreibt der Verband in einer Mitteilung. Durch die schleppende Wintersaison spitze sich die Situation auch in der Berg- und Ferienhotellerie zu.

Gemäss den neusten Berechnungen des Verbands muss die Schweizer Hotellerie für das Jahr 2020 von einem Umsatzverlust von mindestens 3,4 Milliarden Franken ausgehen – Restauration und Nebenleistungen eingerechnet. In den Städten seien die Umsätze im vergangenen Jahr etwa um knapp 70 Prozent eingebrochen. «Eine Erholung ist kaum in Sicht», prophezeit der Verband. Auch die alpinen Regionen verzeichneten durchschnittliche Umsatzverluste von 20 Prozent.

Nachhaltigkeitsstrategie soll Bewegung starten

Besserung soll unter anderem die neue Nachhaltigkeitsstrategie «Swisstainable» – eine Zusammensetzung der Wörter «Swiss» und «Sustainable» (Nachhaltig) – von ST bringen, die am Freitag vorgestellt wurde. «Wir sind im Zeitalter der Nachhaltigkeit und die Pandemie hat den Wunsch nach Authentizität, Naturnähe und umsichtigem Konsum noch verstärkt», heisst es im Konzept. Keine Destination stehe wie die Schweiz für diesen Zeitgeist. Es gelte, die Bedürfnisse der Gäste, der lokalen Bevölkerung und der Umwelt in ein «harmonisches Gleichgewicht» zu bringen.

Die Tourismusbranche will diese Haltung in Zukunft stärken und den Gästen vermitteln – und damit eine Bewegung starten, die den Erfolg der Destination Schweiz langfristig sichert. Für Schweiz Tourismus bedeutet nachhaltiges Reisen, bewusster und genussvoller zu reisen. Folgende Empfehlungen gelten für die Gäste: Die Natur nah und ursprünglich geniessen, die lokale Kultur authentisch erleben, regional konsumieren sowie länger bleiben und tiefer eintauchen.

Das Nachhaltigkeitsprogramm steht allen Betrieben und Organisationen des Schweizer Tourismus offen. Alle, die mitmachen, können das «Swisstainable»-Signet nutzen, das je nach Engagement in drei Stufen unterteilt ist. Um das Programm bekannt zu machen, soll es unter anderem saison- und themenübergreifend in sämtliche Kampagnen integriert werden. Die Sommerkampagne 2021 startet im Heimmarkt Schweiz und wird danach auf die Nah- und später auf die Fernmärkte ausgerollt.