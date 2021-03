Schweiz Tourismus Roger Federer wirbt nun auch in offizieller Mission für die Schweiz Er gilt seit Jahren als bester Botschafter der Schweiz. Nun wird Roger Federer auch offiziell in aller Welt für seine Heimat werben. Denn der Tennisprofi arbeitet neu mit Schweiz Tourismus zusammen.

Wirbt künftig auch in offizieller Mission in aller Welt für die Schweiz: Tennisprofi Roger Federer ist neuer Partner von Schweiz Tourismus. Bild: PD

(sat) Wie die Tourismusorganisation am Montag mitteilt, ist sie mit dem Sportler eine langjährige Kooperation als offizieller Markenbotschafter für die Schweiz eingegangen. Diese Unterstützung sei «gerade jetzt, nach der grössten Tourismuskrise seit dem Zweiten Weltkrieg, dringend nötig», heisst es in der Mitteilung. «Niemand ist dafür besser geeignet als Roger Federer, eine globale Ikone und Schweizer Fahnenträger.»

Zuletzt hatte Schweiz Tourismus einmal mehr zusätzliche Werbegelder für den Tourismusstandort Schweiz gefordert. Dies nachdem vor Jahresfrist die Fördergelder vom Bundesparlament bereits um 40 Millionen Franken aufgestockt worden waren. Der Tourismus gilt als eine der Branchen, welche besonders stark unter den Folgen der Coronapandemie leiden.

«Ich habe es immer gefühlt, jedes Mal, wenn ich auf den Platz trete, repräsentiere ich die Schweiz», lässt sich Roger Federer in der Mitteilung zu seiner neuesten Werbepartnerschaft zitieren. Mit Schweiz Tourismus zusammenzuarbeiten, sei für ihn darum «ein logischer Schritt». Und weiter erklärt der Tennisstar: «Ich war schon überall auf der Welt. Mein Lieblingsort ist immer die Schweiz geblieben.»

Entschädigungen sollen an Roger Federer Foundation fliessen

Erste Werbeauftritte zugunsten seiner Heimat sind laut Mitteilung bereits für April geplant. Dabei soll mit Federer in einem ersten Schritt vorab in europäischen Städten für Ferien in der Schweiz geworben werden.

Details zur neuen, langjährigen Kooperation zwischen Roger Federer und Schweiz Tourismus werden in der Mitteilung nicht genannt. Ausser, dass die Entschädigung für die Auftrittes des Tennissportlers an die Roger Federer Foundation gehen werden. Diese unterstützt benachteiligte Kinder in der Schweiz.