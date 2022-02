Schweizer Bahnverkehr Gütertransporte legen weiter zu, Personenverkehr erholt sich nur schleppend Während der Güterverkehr auf der Schiene das Vorkrisenniveau bereits übertrifft, melden Bahnunternehmen beim Personenverkehr weiterhin deutlich tiefere Zahlen als vor der Pandemie. Doch sie hegen Zuversicht.

Mit der Aufhebung der Homeoffice-Pflicht versprechen sich die Bahnunternehmen eine Erholung der Nachfrage. (Symbolbild) Keystone

Beim Personenverkehr auf der Schiene machte sich auch im vierten Quartal 2021 keine deutliche Erholung bemerkbar, wie dem jüngsten Quartalsreport des Informationsdienstes Litra zu entnehmen ist. Blickt man auf das Niveau von vor der Krise, beträgt der Rückgang der im Zug zurückgelegten Kilometer immer noch rund 23 Prozent. Auch wenn die Zahl von 4,21 Milliarden Personenkilometern über einen Drittel höher ist als im letzten Quartal des ersten Coronajahres, hat sich im zweiten Halbjahr 2021 insgesamt nicht mehr viel getan.

Während die Erholung bei den Personentransporten stockt, hat sich der Schienengüterverkehr bereits gänzlich von der Krise erholt und das Vorkrisenniveau übertroffen. Im letzten Quartal haben Gütertransporte in der Schweiz laut Litra 3,14 Milliarden Kilometer zurückgelegt. «Seit 2014 war die Transportleistung zum Jahresende noch nie so hoch», so der Informationsdienst für den öffentlichen Verkehr. Verglichen mit dem Vorjahresquartal betrug die Steigerung 5,5 Prozent.

Doch auch beim Personenverkehr hegt Litra inzwischen wieder Zuversicht. Die Aufhebung der Homeoffice-Pflicht dürfte die Nachfrage wieder ankurbeln, sodass sich in den nächsten Wochen und Monaten auch hier eine Erholung abzeichne. (agl)