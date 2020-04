Kaffee aus der Schweiz im Ausland immer beliebter: über 83'000 Tonnen exportiert Die Auslandumsätze von Kaffee haben im letzten Jahr einen neuen Höchstwert erreicht. Auch die aus der Schweiz ausgeführte Menge ist weiter angestiegen.

Die Kaffeexporte der Schweiz erreichten einen neuen Höchststand. Doch es wird immer noch mehr Kaffee vom Ausland importiert. (Symbolbild) Sandra Ardizzone / BAD

(dpo) Wertmässig sind die Kaffee-Exporte 2019 auf 2,5 Milliarden Franken angewachsen und erreichten somit einen neuen Höchstwert. Insgesamt betrug die aus der Schweiz exportierte Menge 83'819 Tonnen, wobei es sich überwiegend um gerösteten Kaffee handelt. Die Kaffeelieferungen gingen vor allem an unsere Nachbarländer (plus 43 Prozent) und nach Nordamerika (plus 13 Prozent), wie die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) in einer Mitteilung zur Aussenhandelsstatistik am Dienstag schreibt.

Mengenmässig ist 2019 mit 187'591 Tonnen im Wert von 745 Millionen Franken jedoch mehr Kaffee ein- als ausgeführt worden. Damit seien die Importe seit der Jahrtausendwende mengenmässig etwa um das Anderthalbfache angestiegen, schreibt die EZV. Trotzdem resultierte 2019 ein Handelsbilanzüberschuss von 1,8 Milliarden Franken.

Italienischer Kaffee am teuersten

Der durchschnittliche Preis an der Schweizer Grenze betrug beim eingeführten Kaffee 4 Franken und beim ausgeführten Kaffee 30 Franken pro Kilogramm. In den letzten 20 Jahren haben sich die Durchschnittspreise der Kaffee-Exporte damit mehr als verdoppelt, während diejenigen der Kaffee-Importe lediglich um etwa 8 Prozent gestiegen sind.

Der Grossteil des eingeführten Kaffees kam ungeröstet in die Schweiz. Fast die Hälfte der Kaffee-Importe stammte aus Brasilien (23 Prozent), Kolumbien (14 Prozent) und Vietnam (9 Prozent). Der Kaffee aus Italien war mit einem Mittelwert von 8 Franken pro Kilogramm am teuersten. Mit einem durchschnittlichen Preis von 2 Franken pro Kilogramm war der vietnamesische Kaffee am günstigsten.