Schweizer Unternehmen Victorinox geniesst den besten Ruf – Migros von der Spitze verdrängt Das Schweizer Unternehmen mit dem besten Ruf heisst dieses Jahr Victorinox. Die Herstellerin des Schweizer Sackmessers schafft es zum ersten Mal seit acht Jahren, die Migros von der Spitze zu verdrängen.

Victorinox geniesst bei Schweizerinnen und Schweizern neu den besten Ruf. Das Unternehmen verdrängt die Migros nach Jahren von der Spitze. Keystone

Das Reputationsranking des Forschungsinstituts GfK hat nach Jahren erstmals einen neuen Sieger: Den Messer-Hersteller Victorinox. Dieser werde von der Bevölkerung «als absolutes Topunternehmen in seinem Markt angesehen, welches bessere Produkte und Leistungen anbietet als andere Unternehmen», schreibt GfK in einer Mitteilung vom Dienstag. Victorinox hat in dem Ranking damit einen äusserst rasanten Aufstieg hingelegt. Letzes Jahr war das Zentralschweizer Unternehmen zum ersten Mal darin vertreten und schaffte es gleich auf Platz zwei.

In den acht Jahren zuvor hatte jeweils die Migros bei den Befragungen für das Ranking die Nase vorne gehab. Laut GfK geniesst die Detailhändlerin weiterhin eine «stabil hohe Reputation» und erreicht in diesem Jahr Platz zwei. «Das Unternehmen erzielt Bestwerte im Bereich der sozialmoralischen Reputation», schreibt das Forschungsinstitut. Auf Platz drei im jährlichen GfK-Ranking landet – wie bereits im Vorjahr – der Zürcher Lebensmittelhersteller Zweifel. Einige Plätze gut machen konnte dieses Jahr die SBB: Mit Platz 8 schaffen es die Bundesbahnen wieder in die Top Ten. Derweil verschlechterte sich Coop von Platz 6 auf 11.

Die letzten drei Ränge des aktuellen Reputationsrankings belegen UBS (+1 Rang gegenüber 2021), LafargeHolcim (-1) und das Schlusslich bleibt die Credit Suisse (-).

Rega bleibt beliebteste Hilfsorganisation

Das Forschungsinstitut fragt im Rahmen des Unternehmens-Rankings jeweils auch den Ruf der Schweizer Non-Profit-Organisationen (NPO) bei der Bevölkerung ab. Zum fünften Mal in Folge hat hier die Schweizerische Rettungsflugwacht (Rega) die Nase vorn, gefolgt vom Schweizerischen Roten Kreuz und der Schweizer Paraplegiker-Stiftung. Alle drei NPOs landen damit auf demselben Platz wie vor Jahresfrist. Die letzten drei Ränge des aktuellen NPO-Rankings belegen Lungenliga (-3 Ränge), die Sterbehilfeorganisation Exit (+1) und Greenpeace (-1).

Der GfK Business Reflector misst auf Basis von 3500 Interviews die Reputation der 50 führenden Schweizer Unternehmen und 20 bekanntesten NPOs. Er ist in Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut für Öffentlichkeitsarbeit der Universität Zürich entwickelt worden. Die aktuellen Befragungen wurden im Januar und Februar durchgeführt. (agl)

Das sind die zehn Unternehmen mit dem besten Ruf: Victorinox (+1) Migros (-1) Zweifel (-) Ricola (+1) Lindt & Sprüngli (-1) Geberit (+2) Rivella AG (-) SBB (+6) Die Mobiliar (-) Logitech (neu)