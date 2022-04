Spezialitätenchemie Sika steigert Umsatz im ersten Quartal um 20 Prozent Trotz Lieferengpässen erzielte der Spezialitätenchemiehersteller Sika im ersten Quartal einen Rekordumsatz von 2,4 Millionen Franken. Das sind 20 Prozent mehr als im Vorjahresquartal.

Die Sika wuchs vor allem im Nahen Osten und in Afrika, wo zwei neue Werke eröffnet wurden. (Symbolbild) Keystone

Die Sika trotzte im ersten Quartal Inflation und Lieferengpässen. Die Umsatzsteigerung von 20 Prozent gegenüber Vorjahr ist dabei auch eine Folge eines weltweiten Baubooms. «Der Bausektor profitiert von starken, weltweiten Konjunkturförderungsprogrammen und wird vom Megatrend Klimawandel geprägt, der einen Paradigmenwandel in der Bauindustrie einläutet», schreibt die Sika in einer Medienmitteilung vom Dienstag.

Der Konzern konnte demnach in allen Regionen wachsen, besonders stark im Nahen Osten und in Afrika. Dort konnte in Tansania auch ein neuer Standort bezogen werden, wo Betonzusatzmittel und Mörtel vor Ort produziert werden können. Auch in der Elfenbeinküste wurde ein Werk gebaut.

Umsatz soll 10-Milliarden-Franken-Grenze knacken

Bereits Mitte Jahr will die Sika ausserdem die Akquisition der MBCC Group abschliessen können. Dabei handelt es sich um das ehemalige Bauchemiegeschäft der BASF-Gruppe. Der Markt für bauchemische Produkte und Lösungen werde in den nächsten Jahren auf rund 80 Milliarden Franken anwachsen, schätzt die Sika.

Für das gesamte Geschäftsjahr rechnet die Sika weiterhin mit einer Umsatzsteigerung von mehr als 10 Prozent. Der Umsatz soll erstmals die Grenze von 10 Milliarden Franken übersteigen. 2021 hatte Sika mit einem Umsatz mit 9,24 Milliarden Franken einen neuen Rekord erreicht. Bereits 2020 hatte Sika trotz Pandemie ein Wachstum vermelden können. Damals stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 3,4 Prozent.