Skisaison Keine Zertifikatspflicht auf Skipisten – Maskenpflicht in Gondeln bleibt bestehen Die Schweizer Bergbahnen starten mit den gleichen Schutzmassnahmen in die Skisaison wie der öffentliche Verkehr. Auf der Piste muss man kein Zertifikat vorweisen.

Wer auf die Skipiste will, braucht kein Zertifikat. (Symbolbild) Manuela Jans-Koch

Die Schweizer Seilbahn-Vertreter trafen sich am Dienstag zu ihrer Generalversammlung. Thema waren unter anderem die Schutzkonzepte für die Skisaison. Die Gespräche mit Bund und Kantonen zu den Schutzbestimmungen seien «sehr konstruktiv verlaufen», schreibt der Verband Seilbahnen Schweiz in einer Mitteilung. «Momentan werden keine Änderungen gegenüber den aktuellen Schutzbestimmungen für Bergbahnen eingeführt.»

So werden die Bahnen mit den gleichen Bedingungen in die Saison starten, wie der öffentliche Verkehr. So gilt in den geschlossenen Gondeln und Räumlichkeiten der Bergbahnen weiterhin die Maskenpflicht. Für Gondel und Piste braucht es kein Covid-Zertifikat. Für die Restaurants in den Skigebieten gilt - wie überall sonst - die Zertifikatspflicht in Innenräumen. Auf den Terrassen kann man derweil auch ohne Zertifikat essen und trinken.

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, wird sich Seilbahnen Schweiz zusammen mit Swiss Snow Sports und Swiss-Ski an der nationalen Impfwoche vom 8. bis 14. November beteiligen. Der Verband ruft seine Mitglieder dazu auf, in den Destinationen ebenfalls Impfaktionen durchzuführen. (agl)