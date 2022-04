Spezialitätenchemie Lieferengpässe und Teuerung bedrohen den Höhenflug der Ems-Gruppe In den ersten drei Monaten 2022 konnte die Ems-Gruppe ihren Umsatz zwar um 12,7 Prozent weiter steigern. Sorgen bereitet dem Unternehmen von Magdalena Martullo-Blocher jedoch die Krise der Autoindustrie und die Teuerung.

Die weltweit tätige Ems-Gruppe ist zwar gut ins neue Jahr gestartet und konnte ihren Umsatz steigern. Die Aussichten trüben sich jedoch ein. Keystone

Der Spezialchemiekonzern Ems-Chemie bleibt auf Wachstumskurs. Das Unternehmen erzielte im ersten Quartal des Jahres einen Nettoumsatz von 638 Millionen Franken. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das ein Plus von 12,7 Prozent, wie die Ems-Gruppe am Mittwoch mitteilte. Zugpferd war einmal mehr das Geschäft mit Spezialchemikalien: Hier wuchs der Umsatz um über 20 Prozent auf 72 Millionen Franken. Das Geschäft mit Hochleistungspolymeren, das den Löwenanteil des Umsatzes ausmacht, wuchs derweil um 11,8 Prozent auf 566 Millionen Franken.

Die Ems habe im ersten Quartal von der erhöhten Konsumbereitschaft in China und den USA profitiert, heisst es in der Mitteilung weiter. Inzwischen seien aber die Anfang Jahr aufgezeigten Konjunkturrisiken eingetreten: Der Mangel an Chips verhindere weiterhin eine Erholung der globalen Autoindustrie. Lockdowns in China und der Ukraine-Konflikt hätten in Europa Versorgungsengpässe zur Folge.

Ems rechnet mit Inflation und stärkerem Schweizer Franken

Sorgen bereitet der in der Schweiz ansässigen, jedoch weltweit tätigen Firmengruppe von Magdalena Martullo-Blocher ausserdem ein ausgeprägter Teuerungsschub bei chemischen Rohstoffen. Dieser sei durch die drohende Knappheit an Öl- und Gas ausgelöst worden. Und er lasse die ausserordentlich hohe Inflation weiter ansteigen, schreibt die Ems-Gruppe. Auch die weitere Entwicklung schätzt das Unternehmen als ungewiss ein.

Die Ems-Gruppe geht davon aus, dass die Teuerung die Konsumeinkommen weiter schmälern wird und rechnet mit Zinserhöhungen und einem stärkeren Schweizer Franken. Der Nettoumsatz und wie auch das Betriebsergebnis des Unternehmens sollen aber auch 2022 leicht über jenem des Vorjahres liegen.

Bei der Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2021 konnte der Spezialist für Hochleistungspolymere ebenfalls erfreuliche Zahlen vorweisen. Insgesamt erwirtschaftete die Ems-Gruppe letztes Jahr einen Nettoumsatz von 2,25 Milliarden Franken (+25,1 Prozent) und erzielte dabei ein Betriebsergebnis (Ebit) von 640 Millionen (+24,3 Prozent). Die Ems-Gruppe erwirtschaftet einen Grossteil ihres Umsatzes als Zulieferer der Autoindustrie. (wap/dpo)