Stadtseilbahn Zürcher Kantonalbank gibt klein bei: Die ZüriBahn wird nicht realisiert In Zürich wird es keine Seilbahn über den See geben: Die Zürcher Kantonalbank akzeptiert den Entscheid des Verwaltungsgerichts und gibt das Projekt zum 150-Jahre-Jubiläum auf.

Aus der Traum einer Seilbahn über den Zürichsee: ZKB-CEO Martin Scholl (r.) mit einem ZüriBahn-Modell des Architekten Martin Vetter. (Archiv) Keystone

Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) gibt sich nach dem abschlägigen Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürichs geschlagen und verzichtet auf die Realisierung der ZüriBahn. Dies gab die ZKB am Dienstag bekannt. Das Verwaltungsgericht hatte am 28. Januar entschieden, dass der geltende Gestaltungsplan nicht für das Projekt aufgehoben werden könne. «Wir akzeptieren das Urteil und ziehen dieses nicht weiter an das Bundesgericht», wird ZKB-CEO Martin Schol in der Mitteilung zitiert. Die Bank habe ausserdem entschieden, keine Alternativprojekte zur ZüriBahn zu unterstützen.

Ursprünglich sollte die ZüriBahn bereits 2020 in Betrieb gehen. Drei Jahre zuvor war sie von der ZKB zur Feier ihres 150-Jahre-Jubiläums angekündigt worden. Geplant war einerseits ein Erlebnisgarten auf der Landiwiese, zudem eine digitale Zeitreise zur ZKB-Geschichte und – als spektakulärstes und aufwendigstes Projekt – eine temporäre Seilbahn über den Zürichsee. Nach fünf Jahren sollte die auf 50 bis 80 Millionen Franken veranschlagte ZüriBahn über das Becken des Zürichsee dann wieder abgebaut werden. Doch so weit sollte es nicht kommen. Und das nicht nur wegen dem zwischenzeitlichen Ausbruch der Coronapandemie. (wap/sat)