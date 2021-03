Stahl Coronakrise trifft die Swiss Steel Group hart Der Luzerner Stahlkonzern schliesst das Jahr mit tiefroten Zahlen ab. Die Restrukturierung wird vorangetrieben.

Blick auf den Eingang des Stahlwerks der Swiss Steel Group in Emmenbrücke.

Bild: Eveline Beerkircher (7. Januar 2021)

(mim) Die wichtigsten Kennzahlen des Stahlkonzern Swiss Steel Group zeigen nach unten. Im vergangenen Jahr litten sowohl Umsatz als auch Profitabilität und Absatzvolumen. Wie der Luzerner Stahlkocher am Mittwoch mitteilte, sank der Umsatz 2020 im Vergleich zu 2019 um 23,2 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro. Der Absatz schrumpfte von 1830 auf 1535 Kilotonnen. Das bereinigte Ergebnis auf Stufe Ebitda beträgt -68,9 Millionen Euro, nachdem Swiss Steel im Jahr zuvor noch einen Gewinn von 51,2 Millionen Euro erzielen konnte. Beim Konzernergebnis resultierte ein Minus von 310,2 Millionen Euro.

Swiss Steel spürte die Krise vor allem im ersten Halbjahr, ab dem Sommer verzeichnete das Unternehmen eine Normalisierung des Absatzes, wie CEO Clemens Iller sagt: «Dieser Trend hielt im vierten Quartal an und führte zu einem verbesserten Absatz- und Auftragsvolumen, welches vor allem von der Automobilindustrie getragen wurde, mit einer leichten Erholung im Maschinen- und Anlagenbau. Die Nachfrage im Energiebereich, insbesondere bei Öl und Gas, verläuft jedoch nach wie vor schleppend. Vor diesem Hintergrund wurde die Produktion entsprechend hochgefahren. Auf der Preisseite sehen wir weiterhin Herausforderungen, insbesondere bei Qualitäts- und Edelbaustahl.»

Das angeschlagene Unternehmen befindet sich noch immer in einer Restrukturierungsphase. Der Fokus werde dieses Jahr weiterhin auf der Umsetzung des Transformationsprogramms, der Verbesserung der Profitabilität und der Liquidität liegen, heisst es. In diesem Zusammenhang wird der Abschluss der Kapitalerhöhung, die von den Aktionären im Dezember 2020 genehmigt wurde und noch in diesem Monat abgeschlossen werden soll, einen wichtigen Meilenstein bilden.

Die Swiss Steel Group rechnet aufgrund von Covid-19 mit anhaltenden Unsicherheiten in der ersten Jahreshälfte, ist aber, abhängig von der weiteren Entwicklung der Coronakrise, vorsichtig optimistisch für eine moderate Normalisierung in ausgewählten Endkundenmärkten in der zweiten Jahreshälfte 2021.