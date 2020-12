STAHLKONZERN Grossaktionär Martin Haefner setzt sich mit Kapitalerhöhung bei Swiss Steel durch Die Aktionäre der Luzerner Swiss Steel Group haben dem Antrag des Verwaltungsrates mit 66,85 Prozent der vertretenen Stimmen zugestimmt.

Swiss-Steel-Grossaktionär Martin Haefner am Hauptsitz des Autoimporteurs Amag in Cham, der in seinem Besitz ist.

Bild: Dominik Wunderli (26. November 2019)

(mim) An der ausserordentlichen Generalversammlung der Swiss Steel Group am Dienstag in Luzern konnte sich Grossaktionär Martin Haefner erneut durchsetzen. Die von ihm initiierte Kapitalerhöhung wurde von den Aktionären gutgeheissen: Die Aktionärinnen und Aktionäre der Swiss Steel Holding AG haben dem Antrag des Verwaltungsrates mit 66,85 Prozent der vertretenen Stimmen zugestimmt, teilte der Stahlkonzern mit. Das Aktienkapital wird damit von aktuell rund 304 Millionen Franken um 155 Millionen auf 459 Millionen Franken erhöht. Dies erfolgt durch die Ausgabe von neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je 15 Rappen. Die Aktionäre, welche rund 89 Prozent des stimmberechtigten Aktienkapitals der Swiss Steel Holding AG hielten, wurden aufgrund der Coronakrise ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter an der ausserordentlichen Generalversammlung vertreten.

Die Kapitalerhöhung war umstritten, weil sich Martin Haefner weigert, den Kleinaktionären ein Übernahmeangebot zu unterbreiten. Die neu gegründete «Interessengemeinschaft der unzufriedenen Kleinaktionäre der Swiss Steel» (Iguk) hatte im Vorfeld die Minderheitsaktionäre aufgerufen, die Kapitalerhöhung abzulehnen. Auch der nach Haefner mit einem Anteil von rund 25 Prozent zweitwichtigste Aktionär, die Liwet Holding um den russischen Milliardär Viktor Vekselberg, stemmte sich gegen die Finanzspritze und reichte bei der Übernahmekommission eine Anzeige ein. Minderheitsaktionäre haben in den letzten Wochen ebenfalls Dutzende Anzeigen bei der Übernahmekommission eingereicht. Der Hauptaktionär soll dazu verpflichtet werden, ein öffentliches Übernahmeangebot zu lancieren.

Haefner, der aktuell knapp 50 Prozent der Anteil hält, dürfte nach Abschluss der Transaktion auf einen Anteil von rund 70 Prozent kommen. Damit kann er die strategische Stossrichtung des Konzerns alleine bestimmen. Gemäss Auflagen der Finanzmarktaufsicht Finma muss Haefner bis Ende 2024 seinen Anteil allerdings auf unter 33,3 Prozent senken. Macht er das nicht, muss er den übrigen Aktionären ein Pflichtangebot unterbreiten. Dank dieser Bedingung konnte der Stahlkonzern vor einem Jahr eine Kapitalerhöhung stemmen, ohne dass Haefner den übrigen Aktionären ein Angebot unterbreiten musste.

Zwar dauert es noch eine Weile, bis Haefner seinen Anteil reduzieren muss. Aber schon jetzt sickern Pläne durch, wie er dies bewerkstelligen will. Aus dem Umfeld von Haefner ist zu erfahren, dass die Swiss Steel Group mittelfristig – nach erfolgreicher Sanierung – eine Fusion mit einem Mitbewerber ins Auge fassen könnte. Letztes Jahr galt der Luzerner Stahlkonzern zwischenzeitlich selbst als Übernahmekandidat.