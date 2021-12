Starker Franken Nationalbank fährt Interventionen am Devisenmarkt zurück Die Schweizerische Nationalbank hat im dritten Quartal ihr Engagement am Devisenmarkt deutlich vermindert – obwohl der Franken weiter erstarkt ist.

Die Nationalbank will bei Bedarf weiter intervenieren, hielt sich dabei zuletzt aber zurück. (Symbolbild) Keystone

Im dritten Quartal 2021 investierte die Nationalbank rund 2,8 Milliarden Franken in Devisengeschäfte, wie sie am Freitag bekannt gab. Im zweiten Quartal hatte die SNB noch deutlich stärker zugunsten des Frankens interveniert und rund 5,4 Milliarden Franken investiert.

Auch damit lag sie aber noch deutlich unter den Interventionen im Krisenjahr 2020. Damals hatte sie sich im dritten Quartal mit über 10 Milliarden und im vierten Quartal mit über 8,5 Milliarden engagiert. Da die Inflation in der Schweiz nun deutlich tiefer ist als im Euro-Raum, dürfte sich der starke Franken weniger stark auf die Schweizer Wirtschaft auswirken als in früheren Haussen, so das Kalkül der SNB.

Die nominale Aufwertung des Frankens bedeutet deshalb nicht eine reale Aufwertung im gleichen Mass, hatte SNB-Direktor Thomas Jordan im Dezember erklärt. Bei Bedarf werde die Nationalbank aber weiter am Devisenmarkt aktiv werden. Gegenwärtig ist der Franken gegenüber dem Euro so stark wie seit Jahren nicht mehr: Ein Euro kostet nur noch 1,03 Franken. (wap)