Statistik Zahl der Grenzgänger hat sich in 25 Jahren verdoppelt 6,7 Prozent der Erwerbstätigen in der Schweiz sind Grenzgänger. Fast alle von ihnen stammen aus einem Nachbarstaat und arbeiten in einem Grenzkanton. Seit 1998 wächst ihre Zahl kontinuierlich.

Ende 2020 zählte die Schweiz rund 343'000 Personen, die im Ausland wohnten und in der Schweiz arbeiteten. (Symbolbild) Keystone

Die Grenzgängerinnen und Grenzgänger sind aus dem Schweizer Arbeitsmarkt nicht mehr wegzudenken. Insgesamt pendelten per Ende 2020 rund 343'000 Personen in die Schweiz, um zu arbeiten. Das sind 6,7 Prozent der Erwerbstätigen, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Ihre Zahl hat sich in den vergangenen 25 Jahren mehr als verdoppelt: 1996 zählte man noch 140'000 Grenzgängerinnen und Grenzgänger. Insgesamt stieg ihre Zahl damit von 1996 bis 2020 gemäss BFS um 143 Prozent.

Der Anstieg begann – nachdem die Zahl 1996 zuerst noch leicht zurück ging – ab 1998. Seither pendeln jedes Jahr mehr Arbeitnehmende in die Schweiz. Vor allem seit 2004 sei ein stärkeres Wachstum zu beobachten. Der Grund: Damals wurde der Schweizer Arbeitsmarkt für Personen mit einer Grenzgängerbewilligung liberalisiert. So arbeiteten zwischen 1996 und 2004 jedes Jahr durchschnittlich 2,7 Prozent mehr in der Schweiz, ab dann betrug das Wachstum im Schnitt jährlich 4,4 Prozent.

Fast jeder dritte im Tessin Beschäftigte wohnt im Ausland

Die Grenzgängerinnen und Grenzgänger arbeiten vor allem in den Grenzregionen und machen dort einen beträchtlichen Anteil der Beschäftigten aus. Die absolute Anzahl ist im Kanton Genf mit über 90'000 zwar am höchsten, betrachtet man jedoch ihren Anteil an den Gesamtbeschäftigten, dann liegt das Tessin mit 29 Prozent in Front. Dahinter folgen die Kantone Genf (24 Prozent), Jura (19 Prozent), Basel-Stadt (18 Prozent), Basel-Landschaft (14 Prozent) und Neuenburg (12 Prozent).

Gemäss BFS stammten Ende 2020 fast alle der Pendler aus einem Nachbarstaat – vor allem aus Frankreich (55 Prozent). Aber auch Italien (23 Prozent) und Deutschland (18 Prozent) sind gut vertreten. Aus Österreich oder Liechtenstein pendelten hingegen weniger als 3 Prozent in die Schweiz. Dazu kommen 0,7 Prozent aus anderen Staaten wie Polen oder der Slowakei. Sie arbeiten vor allem im Dienstleistungsbereich. Verglichen mit den inländischen Erwerbstätigen sind sie jedoch häufiger in der Industrie anzutreffen, wie es weiter heisst.