Studie Bis zu 80 Prozent höhere Prämien: Für wen die Auto-Haftpflicht besonders teuer ist Der Online-Vergleichsdienst Comparis hat die Prämien von Auto-Haftpflichtversicherungen in den zehn grössten Schweizer Städten verglichen. Das Fazit: Die Kosten liegen weit auseinander.

Bei der Auto-Haftpflichtversicherung gibt es grosse Preisunterschiede. Keystone

Wer die Auto-Haftpflichtversicherung bei Generali abschliesst, in Lugano wohnt und ein Mann ist, muss besonders tief in die Tasche greifen. Das zeigt eine Analyse des Online-Vergleichsdienstes Comparis. Dabei wurden die Prämiendifferenzen bei Auto-Haftpflichtversicherungen in den zehn grössten Schweizer Städten untersucht. Wie der am Dienstag veröffentlichten Studie zu entnehmen ist, betragen die Unterschiede bei den Prämien bis zu 80 Prozent.

Alleine die Wahl des Anbieters macht einen Preisunterschied von bis zu 58 Prozent aus. Die schweizweit günstigste Versicherung offeriert der Anbieter Smile mit durchschnittlich 238 Franken pro Jahr. Am teuersten ist die Haftpflichtversicherung bei Generali – mit 375 Franken pro Jahr.

Männer zahlen durchschnittlich 3 Prozent höhere Prämien als Frauen

Auch der Wohnort fällt ins Gewicht. Am teuersten ist die Versicherung in Lugano mit durchschnittlich 307 Franken, danach folgen Zürich, Winterthur und Lausanne. Günstig fahren die Autohalterinnen und Autohalter insbesondere in Bern (durchschnittlich 263 Franken), Luzern und Biel.

Einen kleinen Unterschied gibt es zwischen den Geschlechtern: Männer zahlen mit 295 Franken im Durchschnitt rund 3 Prozent höhere Prämien als Frauen, die im Durchschnitt 287 Franken berappen müssen. Jedoch gibt es auch Anbieter, die für Männer und Frauen gleich hohe Prämien berechnen. (aka)