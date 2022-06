TX Group Miriam Meckel wird neue Verwaltungsrätin von Tamedia Miriam Meckel ist neue Verwaltungsrätin von Tamedia. Die Professorin der Uni St.Gallen folgt auf Pierre Lamunière, der aus allen Gremien des Mutterhauses TX Group und dessen Tochtergesellschaften zurücktritt.

Ist neue Verwaltungsrätin des Medienhauses Tamedia: Medienprofessorin Miriam Meckel. HO

Wie Tamedia am Dienstag mitteilt, gehörte der Romand Lamunière dem Verwaltungsrat 13 Jahre an. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung «danken» Lamunière für die «wegweisende Partnerschaft mit Edipresse und für seinen bedeutenden und engagierten Beitrag zur Weiterentwicklung von Tamedia». Meckel, gebürtige Deutsche, war vor ihrer Uni-Karriere unter anderem Chefredaktorin und Herausgeberin der WirtschaftsWoche in der Handelsblatt Media Group.

Dem siebenköpfigen Verwaltungsrat von Tamedia gehören damit neu drei Frauen an. Neben Meckel sind dies einerseits die ehemalige Aargauer SP-Ständerätin und heutige Multi-Verwaltungsrätin Pascale Bruderer. Zudem gehört dem Gremium Emily Bell an, Professorin und Direktorin des Tow Center for Digital Journalism an der Columbia University in New York. (sat)

Udpate folgt ...