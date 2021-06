Telekom Sunrise UPC: Liberty Global will im Schweizer Markt präsent bleiben Liberty Global erwägt, Sunrise UPC an die Börse zu bringen. Auch in diesem Fall wolle Liberty Global aber Mehrheitsaktionärin bleiben, erklärte CEO Mike Fries.

Gekommen, um zu bleiben: Liberty Global wolle mit Sunrise UPC die Konkurrenz angreifen, so CEO Mike Fries. Keystone

Sunrise werde sowohl im Geschäftskunden- als auch im Privatkundenbereich aggressiv gegen die Konkurrenz vorgehen. Dies stellte Mike Fries, CEO von Liberty Global, in einem Interview mit der NZZ am Sonntag in Aussicht. Das internationale Fernseh- und Breitbandunternehmen Liberty Global ist Besitzerin des neu fusionierten Unternehmens Sunrise UPC.

Im Interview sagte Fries weiter, dass ein Börsengang mit Sunrise UPC in Erwägung gezogen werde. Auch in diesem Fall wolle Liberty Global Mehrheitsaktionärin bleiben. Das Interesse am Schweizer Markt sei langfristig. Für die nächsten fünf Jahren seien in der Schweiz Investitionen in der Höhe von drei Milliarden Franken vorgesehen. (wap)