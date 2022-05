Telekommunikation 5G-Netzausbau: Skepsis in der Bevölkerung ist gross Das 5G-Netz polarisiert die Gesellschaft. Das zeigt eine neue Umfrage. Dabei spaltet sich die Bevölkerung in zwei gleich grosse Lager. Besonders kritisch eingestellt sind Frauen.

Die Aussichten für den Ausbau des 5G-Netzes sind alles andere als rosig. Die Skepsis in der Bevölkerung ist gross. Keystone

Der Bundesrat möchte das Mobilfunknetz mit dem Standard der 5. Generation rasch ausbauen. Doch die Offensive löst in der Bevölkerung grosse Sorgen aus. Zu diesem Schluss kommt eine am Donnerstag veröffentlichte, repräsentative Umfrage im Auftrag des Vergleichsdienstes Comparis. So lehnen 41,7 Prozent der Menschen einen Ausbau ab. 42,5 Prozent befürworten dagegen das Ansinnen.

Die Spaltung geht dabei mitten durch die Gesellschaft. Kritischer eingestellt sind dabei besonders Frauen. Nur jede Dritte spricht sich für einen raschen Netzausbau aus. Bei den Männern ist es mehr als jeder Zweite.

Unterschiede gibt es auch bei den Altersgruppen. So heissen bei den über 55-Jährigen deutlich mehr Befragte den 5G-Ausbau gut. Überdurchschnittlich viele Befürworter finden sich auch bei Personen mit hoher Bildung. (rwa)