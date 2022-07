Teuerung Benzin & Co. treiben die Teuerung auf den höchsten Stand seit 30 Jahren – so könnte es jetzt weitergehen Der Griff ins Portemonnaie wird tiefer: Die Konsumentenpreise sind im Juni gegenüber dem Mai um weitere 0,5 Prozent gestiegen. Verglichen mit dem Vorjahr legten die Preise gar um 3,4 Prozent zu.

Der Benzinpreis ist im Juni weiter angestiegen. Das spüren die Konsumentinnen und Konsumenten im Portemonnaie. Keystone

Das Inflationsgespenst ist gekommen, um zu bleiben. Die Preise jedenfalls kennen nur eine Richtung: Sie klettern weiter nach oben. Im Juni ist der Landesindex der Konsumentenpreise im Vergleich zum Vormonat nochmals um 0,5 Prozent gestiegen, wie das Bundesamt für Statistik mitteilte. Verglichen mit dem Juni 2021 ist die Teuerung gar um 3,4 Prozent gestiegen.

Letztmals hatte die Teuerung im Jahresvergleich im Herbst 1993 höher gelegen als heute. Das war im Nachgang der Immobilienblase, die in der Schweiz Anfang 1990er-Jahre platzte. Die Teuerung war da jedoch bereits auf dem Rückgang von ihrem Höhepunkt von fast 7 Prozent.

Schon jetzt liegt die Teuerung aber höher, als sie vor Ausbruch der Finanzkrise 2008 war. Der Höhepunkt war damals im Juli 2008 mit 3,1 Prozent erreicht worden.

Der neuste Preisanstieg ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen. Besonders stark fallen die Benzin- und Heizölpreise ins Gewicht: Sie liegen 9 Prozent respektive 6,8 Prozent höher als noch im Mai. Das ist beim Benzin 35,4 Prozent höher als noch im Juni 2021, beim Heizöl gar 88 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Energie und Treibstoffe seien zwar noch immer die Teuerungstreiber, doch die Teuerung habe nun «an Breite gewonnen», sagte Alexis Körber vom Basler Forschungsinstitut BAK Economics. Nahrungsmittel hätten auch angezogen oder auch bei Kleidung und Schuhen habe es recht grosse Sprünge gegeben. Beispielsweise ist das Fruchtgemüse im Juni teurer geworden – um 18,4 Prozent im Vergleich zum Vormonat.

Verkehr wird teurer, Wein und Salat billiger

Wer ein privates Verkehrsmittel mieten will, muss ebenfalls sehr viel tiefer in die Tasche greifen: In diesem Bereich sind die Preise um fast 63 Prozent gestiegen. Auch der Verkehr generell sowie das Fliegen werden teurer: 5 Prozent höher liegen die Preise im Luftverkehr.

Gesunken sind dagegen die Preise für Rot- und Weissweine im Detailhandel (je nach Herkunft um 2,5 bis 5,7 Prozent im Vergleich zum Mai) ebenso wie jene für Salate: Hier beträgt das Minus rund 4 Prozent.

Der starke Franken dämpft

UBS-Chefökonom Daniel Kalt. zvg/UBS

Im Vergleich zu den umliegenden Ländern mit ihren Inflationsraten von 7 bis 8 Prozent kommt die Schweiz noch gut weg. Oder in den Worten von UBS-Chefökonom Daniel Kalt: «Wir jammern auf einem tiefen Inflationsniveau.» Das verdankt die Schweiz einerseits dem starken Franken, welcher den Inflationsschub aus dem Ausland abdämpft, und anderseits der Zusammensetzung des Warenkorbs, bei dem hierzulande die Gas- und Ölkomponenten weniger stark ins Gewicht fallen. Die Schweizer Kernteuerung, also die Inflation ohne Energiebestandteile, liegt bei «nur» 1,9 Prozent.

Ursachen für die aktuell beobachtete Inflation gibt es viele. Den Grundstein legte der nach den Lockdowns weltweit einsetzende Konjunktur- und Nachfrageboom, der auf ein durch stockende Lieferketten reduziertes Angebot traf. «Das hat die Preise schon mal leicht nach oben gedrückt», sagt Kalt. Durch den Angriffskrieg auf die Ukraine und die chinesische Null-Covid-Politik hat sich die Situation nochmals deutlich verschärft. In Europa dürfte der Höhepunkt der Inflation mit rund 9 Prozent im September erreicht werden, betont Kalt. Bis dahin dürften die Preise auch in der Schweiz steigen.

Wie stark sollen die Notenbanken auf die Bremse treten?

Dann hoffen alle auf beruhigende Basiseffekte. Sprich: Sollten sich die Energiepreise im Spätherbst stabilisieren, dann sollte die Teuerung wieder fallen. BAK-Ökonom Körber erwartet jedenfalls keine länger andauernde Teuerung von 3 Prozent und mehr. Zwar werde das Preisniveau nicht wieder sinken. «Wir gehen davon aus, dass die Teuerung im Verlauf des zweiten Halbjahres nachlässt und im nächsten Jahr in moderateren Bahnen verlaufen wird.» Der Grund: Die Energie- und Treibstoffpreise dürften sich beruhigen.

Alexis Körber von BAK Economics. zvg/BAK

Es gebe allerdings «Risikoszenarien» im Energiebereich. Konkret: Wenn Russland kein Gas mehr nach Europa liefert. «Davon gehen wir in unserer Prognose nicht aus.» Aber: «Das ist die grosse Unbekannte.»

Und auch UBS-Ökonom Kalt warnt: Je länger die Phase hoher Inflation andauere, desto grösser sei die Gefahr sogenannter Zweitrundeneffekte. «Ist die Lohn-Preisspirale mal in Gang gesetzt, dann wird es sehr schwierig, sie zu bremsen.» Diese Ängste treiben auch die Notenbanken um: «Sie müssen nun die Frage beantworten, wie stark sie auf die Bremse treten wollen», sagt Kalt. Allenfalls wäre ein Ende mit Schrecken weniger schmerzhaft als ein Schrecken ohne Ende. Oder anders gesagt:

«Braucht es jetzt eine Rezession, um die Inflation zu brechen?»

Diese Planspiele treiben nicht nur die Notenbanken der USA, der EU und der Schweiz um, also die Fed, die EZB und die Nationalbank, sondern auch die Akteure auf den Finanzmärkten. Dementsprechend viel Unsicherheit gibt es dort.

Die Zentralbanken haben schon mal eingegriffen und die Zinsen erhöht. «Doch bis eine Zinserhöhung sich in der Realwirtschaft voll ankommt, braucht es Zeit», sagt Kalt. Das könne sechs, neun oder gar zwölf Monate dauern. Das liegt an der mehrstufigen Funktionsweise des geldpolitischen Instruments: Eine Zinserhöhung soll letztlich die Wirtschaft abbremsen und die Nachfrage senken, was sich dann in einem zweiten Schritt auf die Preise auswirkt, die dann ebenfalls wieder fallen – oder wenigstens nicht weiter steigen sollten.

Es sei schon einiges passiert, sagt Körber vom BAK und verweist dabei ebenfalls etwa auf die Zinsschritte der Notenbanken und Verlangsamung der Wirtschaft. Die Zinserhöhung der Schweizerischen Notenbank habe gezeigt, dass diese einen stärkeren Franken in Kauf nehme, um gegen die Teuerung anzugehen.