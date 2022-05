Textil Nach Übernahme: Calida will den US-Unterwäschemarkt erobern Calida übernimmt die amerikanische Premiummarke Cosabella. Mit dem Zukauf will die Schweizer Herstellerin von Wäsche auch den US-Markt für Unterwäsche erobern.

Soll es bald auch in den USA zu kaufen geben: Unterwäsche von Calida. Dies nach der Übernahme der US-Premiummarke Cosabella. Keystone

Mit der Übernahme des «international anerkannten und hochprofitablen» Unternehmens baue Calida seine Position im Kernsegment Unterwäsche und Lingerie weiter aus, schreibt das weltweit tätige Unternehmen mit Hauptsitz in Sursee. Zudem ebne der Zukauf den «Weg für den Markteintritt in den USA», schreibt Calida am Donnerstag in einer Mitteilung.

Diese Expansion sei Teil der letzten Sommer angekündigten Strategie des Unternehmens die eine Rückbesinnung aufs Kerngeschäft und damit verbunden eine Expansion zum Ziel hat. Die Cosabella-Übernahme soll in der zweiten Jahreshälfte für 80 Millionen Dollar über die Bühne gehen. Finanziert werden soll der Zukauf aus den Einnahmen des Verkaufs der Outdoor-Kleidermarke Millet.

Die Firma Cosabella ist 1983 gegründet worden, beschäftigt aktuell 50 Mitarbeitende und erwirtschaftete vergangenes Jahr einen Umsatz von 29 Millionen US-Dollar – die Hälfte davon online, wie Calida schreibt. Als Firma mit italienischen Wurzeln erhoffen sich die Manager im Luzernischen, dass Cosabella mit seinen Produkten in umgekehrter Richtung auch über den Teich nach Europa expandieren kann. (sat)