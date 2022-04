Tourismus Aufholjagd hält an: Im Februar steigt die Zahl der Logiernächte um 40 Prozent In der Schweiz wurden im Februar 2,8 Millionen Logiernächte gezählt. Das ist zwar ein Plus von 41,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Doch im Vergleich zur Vor-Pandemie-Zeit noch immer ein deutliches Minus.

Im Februar ist die Zahl der Übernachtungen in der Schweiz um über 40 Prozent auf 2,8 Millionen Logiernächte gestiegen. (Symbolbild) Hanspeter Bärtschi

Im letzten Monat, bevor die Coronapandemie die Schweiz erreicht hat, wurden hierzulande 3,3 Millionen Logiernächte gezählt. Von den 2,8 Millionen Übernachtungen im vergangenen Februar gingen bereits wieder 993’000 Logiernächte auf das Konto der ausländischen Gäste. Wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilt, entspricht dies gegenüber dem Vorjahr einem Plus von 201,9 Prozent. Die inländischen Gäste generierten im zweiten Monat des laufenden Jahres 1,8 Millionen Übernachtungen – das ist ein weiteres, leichtes Plus von 9,7 Prozent.

Insgesamt verzeichnete die Hotellerie in der Schweiz gemäss BFS in den ersten zwei Monaten des laufenden Jahres 5 Millionen Logiernächte. Das sind 52,8 Prozent mehr als im Vergleich zur Vorjahresperiode. Zum Vergleich: Vor dem Ausbruch der Coronapandemie in der Schweiz war diese Zahl jedoch um 1,3 Millionen Übernachtungen höher gelegen. (sat)