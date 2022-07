Tourismus Grosse Unterschiede bei Kurtaxen in der Schweiz – hier ist es besonders teuer Intransparenz und grosse Preis-Unterschiede: Die Kurtaxen in der Schweiz unterscheiden sich je nach Gemeinde stark. Vor allem in Montreux VD und Saas-Fee VS müssen Touristen tief in die Tasche greifen.

Wer in Montreux übernachtet, muss im Vergleich besonders viel für Kurtaxen bezahlen. Keystone

In Montreux und Saas-Fee ist die Kurtaxe mit 7 Franken fast achtmal teurer als in Zug mit 90 Rappen. Das zeigt ein am Donnerstag veröffentlichter Vergleich von Comparis. Überdurchschnittlich hoch seien auch die Kurtaxen in Leukerbad VS mit 6 Franken, Saanen BE, Davos GR und Klosters-Serneus GR mit je 5,90 Franken sowie in Ollon VD mit 5,80 Franken. Der Online-Vergleichsdienst hat die Kurtaxen der 80 Gemeinden mit den meisten Gästeübernachtungen verglichen. Dies entspreche rund 85 Prozent des Schweizer Gesamtmarktes.

Am wenigsten Geld auf den Tisch legen müssen die Touristinnen und Touristen neben Zug in Morschach SZ mit 1,50 Franken, im luzernischen Oberkirch mit 1,80 Franken und in Chur mit 2,35 Franken, wie es weiter heisst. Ebenfalls gut weg kommen sie mit 2,50 Franken in Brig-Glis VS, Schwendi AI, Schaffhausen, Martigny VS sowie im Kanton Zürich. Die Kurtaxe ist eine traditionelle Abgabe, mit der örtliche touristische Angebote finanziert werden. Unter anderem werden so die Löhne vieler Angestellten der Tourismusbranche bezahlt.

Speziell: Zürich kennt keine staatlich angeordnete Kurtaxe. Es handelt sich laut Comparis vielmehr um eine Gebühr, die der Branchenverband Hotelleriesuisse als statutarische Abgabe bei ihren Mitgliedern pro Unterkunft erhebt. In der Regel wird die Höhe der Kurtaxen von den Gemeinden festgesetzt. «Das erklärt auch, warum in demselben Kanton extrem hohe wie auch auffallend tiefe Kurtaxen vorkommen können», wird Leo Hug von Comparis in der Mitteilung zitiert.

Vergleich wird immer schwieriger

Gleichzeitig kritisiert Hug die jüngsten Entwicklungen: Oft werde in die Kurtaxe eine zwingende Gästekarte integriert, mit der Gäste mehr oder weniger vergünstigte touristische Angebote erhielten. «Mit dem Zwang zur Kurtaxe inklusive Gästebüchlein bezahlen etwa Personen auf der Durchfahrt für Angebote, die sie nicht in Anspruch nehmen können.» Diese Vermengung von Kurtaxen und Gästekarte mache die Übernachtungsgebühr zu «einer intransparenten Abgabe».

Zudem wechseln immer mehr Gemeinden ihr Kurtaxenmodell auf Zweitwohnungs-, Quadratmeter- oder Bettenpauschalen. Das macht die Vergleichbarkeit der Übernachtungstaxen gemäss Comparis noch schwieriger. (abi)