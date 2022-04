Tourismus Nach Pandemie: Reise-Verband erwartet steigende Preise und mehr Buchungen Der Schweizer Reise-Verband stellt einen Nachholbedarf nach Reisen fest. Er rechnet daher mit mehr Buchungen und steigenden Preisen für die Schweizer Reisefreudigen.

Die Bevölkerung zieht es wieder in die Ferne: Der Reisebedarf ist bei den Menschen gemäss Schweizer Reise-Verband aktuell besonders gross. Keystone

Die Reiselust der Schweizer Bevölkerung zieht wieder an. Martin Wittwer, Präsident des Schweizer Reise-Verbands, erwartet, dass in diesem Jahr bereits 80 Prozent des Umsatzes von 2019 erreicht werden. Das sagte er am Samstag in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen. Im kommenden Jahr soll der Umsatz dann praktisch wieder das Niveau von vor der Coronapandemie erreichen. «Der Reisebedarf bei den Menschen ist zurzeit besonders gross», stellt er fest.

Allerdings wird die neu entflammte Reiselust Spuren im Portemonnaie hinterlassen. «Das Reisen wird tendenziell teurer werden», sagte Wittwer. Das hänge mit der grossen Nachfrage und der Verknappung des Angebots zusammen. Die steigenden Treibstoffpreise würden sich erst im Herbst bemerkbar machen. «Wir beobachten aber auch, dass die Zahlungsbereitschaft höher ist, denn die Menschen haben fast zwei Jahre lang gespart, und es besteht ein Nachholbedarf.» Zudem begünstige der starke Franken die Reiselust.

Ukraine-Krieg und Corona als «Gamechanger»

Auch der Bereich Geschäftsreisen werde laut Wittwer wieder zulegen. «Aber bestimmt nicht mehr so stark wie vor Covid.» Man habe gelernt, wo uns die Technik mit Videocalls unterstütze. «Tendenziell wird man deshalb geschäftlich weniger reisen, dafür aber gezielter.»

Der Krieg in der Ukraine führte derweil nur kurzzeitig zu einem Buchungsknick. Er und die Coronapandemie seien aber «definitiv Gamechanger für die Branche» gewesen. Der Reise-Verbandspräsident glaubt, dass in Zukunft vor allem Themen wie Nachhaltigkeit, politische Rahmenbedingungen, Digitalisierung sowie der Fachkräftemangel die Reisebranche beschäftigen werden. (abi)