Live Urner Kantonalschwingfest: Orlik setzt sich an die Spitze – Arnold stoppt Kramer

Am Urner Kantonalschwingfest geht Armon Orlik seinen Weg unbeirrt weiter in Richtung Schlussgang. Stefan Arnold bremst den Lauf von Lario Kramer. Und Andi Imhof erlebt einen Schreckmoment. So verlief der 4. Gang in Erstfeld.