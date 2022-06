Tourismus Parahotellerie boomt dank Campingplätzen und Ferienwohnungen Letztes Jahr zählte die Parahotellerie 10,4 Prozent mehr Logiernächte als 2020. Insbesondere Campingplätze und Ferienwohnungen erfreuten sich grosser Beliebtheit.

Auch diese Sommersaison dürfte für die Parahotellerie gut ausfallen. Keystone

Die Parahotellerie kommt wieder auf einen grünen Zweig. 2021 verzeichneten Ferienwohnungen, Jugendherbergen und Campingplätze 16,3 Millionen Logiernächte. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Plus von 10,4 Prozent, wie am Dienstag veröffentlichte Zahlen des Bundesamts für Statistik (BFS) zeigen. 2020 litt die Parahotellerie noch stark unter den Auswirkungen der Pandemie: Die Zahl der Übernachtungen sank um 11 Prozent.

Für den Anstieg der Logiernächte waren in erster Linie die kommerziell bewirtschafteten Ferienwohnungen verantwortlich. Mit 7,6 Millionen Übernachtungen entfielen 46 Prozent der Logiernächte in der Parahotellerie auf dieses Segment. Wie stark die Nachfrage war, zeigt ein Vergleich mit den Zahlen von vor der Pandemie: 2021 lagen die Übernachtungen 5,5 Prozent über dem Wert von 2019. Am beliebtesten waren laut dem BFS die Ostschweiz die Genferseeregion.

Positiver Ausblick für Sommersaison

Auch die Campingplätze zogen viele Menschen an. Mit 5,4 Millionen Übernachtungen resultierte gegenüber 2020 ein deutliches Plus von 29,7 Prozent. Hier lohnt sich ebenfalls ein Blick auf die Zeit vor Corona: Im Vergleich zu 2019 stieg die Anzahl der Logiernächte auf den Campingplätzen um 44,1 Prozent. Vor allem die Nachfrage aus dem Inland legte gemäss BFS kräftig zu (+72,2 Prozent gegenüber 2019).

Die Gruppenunterkünfte können hingegen weniger erfreuliche Zahlen präsentieren. Die 3,4 Millionen Logiernächte im Jahr 2021 entsprechen einem Rückgang um 2,6 Prozent. Grund dafür sei der Einbruch der Übernachtungen um 81,5 Prozent im ersten Quartal gewesen gegenüber dem Vorjahresquartal vor der Pandemie.

Addiert man die Zahlen der Hotellerie und Parahotellerie, wurden 2021 in der Schweiz 45,9 Millionen Logiernächte gezählt – ein Plus von 19,1 Prozent gegenüber 2020. Derweil dürfte der Boom in der Parahotellerie auch diesen Sommer weiter anhalten. So vermeldeten die Mitglieder der IG Parahotellerie im Mai eine starke Nachfrage bei den Onlinebuchungen im Vergleich zum Sommer 2019. (dpo)