Tourismus Schweizer Hotels legten im November kräftig zu Die Tourismusbranche schüttelt die Coronakrise langsam ab: Im November verzeichnete die Schweizer Hotellerie mit 1,8 Millionen über 95 Prozent mehr Logiernächte als im Vorjahr.

Vor allem die Hotels in der Region Zürich konnten im November stark zulegen. (Symbolbild) Keystone

Von den 1,8 Millionen Logiernächten gingen 687’000 auf das Konto der ausländischen Gäste – ein Plus von 272,9 Prozent gegenüber November 2020, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte. Die inländischen Gäste generierten 1,1 Millionen Logiernächte. Das sind 353'000 mehr als in der gleichen Vorjahresperiode. Insgesamt waren im November gemäss den provisorischen BFS-Zahlen 3498 Betriebe geöffnet. Im Oktober waren es noch 4231.

Besonders stark zugelegt hat die Tourismusregion Zürich mit einem Plus von 193,7 Prozent auf 357'523 Logiernächte. Auch die Region Bern (+ 74,9 Prozent), die Ostschweiz (+ 51,2 Prozent), das Wallis (+48,9 Prozent) und Luzern (+ 61,5 Prozent) waren bei den Touristen gefragt.

Damit verzeichnete die Schweizer Hotellerie zwischen Januar und November 2021 insgesamt 27,1 Millionen Logiernächte. Das sind 21,4 Prozent oder 4,8 Millionen mehr als in der gleichen Vorjahresperiode, wie es weiter heisst. 7,6 Millionen davon wurden von ausländischen Gästen generiert – eine Zunahme von 8,9 Prozent. Am meisten Logiernächte gab es in der Zeit in Graubünden mit 4,6 Millionen vor der Region Bern mit 3,6 Millionen und dem Wallis mit 3,1 Millionen. Das Tessin zählte bislang 2,8 Millionen Übernachtungen. (abi)