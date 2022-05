Tourismus Stärkster Anstieg seit 12 Jahren: Ferienwohnungen werden erneut teurer Wer sich im vergangenen Jahr eine Ferienwohnung kaufen wollte, musste noch tiefer in die Taschen greifen: Die Preise für ein eigenes Bijou oder Chalet in den Bergen sind um knapp 10 Prozent angestiegen.

Wer sich eine Ferienwohnung in den Bergen leisten wollte, musste im vergangenen Jahr noch tiefer ins Portemonnaie greifen. (Symbolbild) Keystone

Der Traum einer Zweitwohnung wurde im vergangenen Jahr noch einmal teurer: Konkret schnellten die Preise gegenüber 2020 im Durchschnitt aller Schweizer Destinationen um knapp 10 Prozent in die Höhe. Das ist die stärkste Verteuerung seit 12 Jahren, wie die Grossbank UBS am Dienstag mitteilte. Sie hat sich im Rahmen einer Studie mit dem Ferienwohnungsmarkt befasst.

Dabei findet sich keine Region im Alpenraum, in der die Preise für Ferienwohnungen im vergangenen Jahr gesunken sind. Laut UBS gab es dies seit Beginn der Datenauswertung vor 15 Jahren noch nie. Mit über 15 Prozent stiegen die Preise in Arosa, Engelberg, Flims/Laax sowie in der Jungfrau-Region am stärksten an. Den schwächsten Anstieg gab es in Adelboden/Lenk mit weniger als 1 Prozent.

Die nach wie vor und mit Abstand teuerste touristische Destination im Alpenraum bleibt St. Moritz im Engadin. Gemäss UBS kostet dort eine Ferienwohnung im gehobenen Segment rund 19'500 Franken pro Quadratmeter. Das sind noch einmal 11 Prozent mehr als im Jahr davor. Dahinter folgen Gstaad im Berner Oberland mit 17'000 Franken und die Jungfrau-Region mit knapp 16'000 Franken pro Quadratmeter. In Zermatt und in Davos/Klosters bezahlt man über 15'000 Franken.

Der Markt ist praktisch leergekauft

Die UBS führt die Verteuerung auf Nachwehen der Coronapandemie zurück, welche die Nachfrage steigerten. Die Reisebeschränkungen und Homeoffice-Pflicht hätten zu einem grossen Ansturm auf Ferienobjekte im Alpenraum geführt. Zudem sank das Angebot an verfügbaren Objekten: In Bündner, Berner und Zentralschweizer Regionen würden aktuell weniger als 1,5 Prozent des Wohnungsbestands angeboten. Im Wallis und im Kanton Waadt beträgt die Angebotsquote zwar durchschnittlich 6 Prozent. Sie liegt damit aber dennoch «klar» unter den Vorjahreswerten.

Als Grund nennt die UBS das Zweitwohnungsgesetz, wonach in den touristischen Regionen seit 2012 fast keine neuen Ferienwohnungen mehr gebaut werden dürfen. 2021 erhielten in den Feriendestinationen nur rund 0,25 Prozent des bestehenden Bestands eine Baubewilligung – «ein langjähriger Tiefstwert». Und auch Besitzer eines Chalets sahen aufgrund der Coronapandemie vermehrt von einem Verkauf ab, da sie es laut der Schweizer Grossbank deutlich häufiger selbst nutzten.

Nachfrage und Preise werden sich abschwächen

Die UBS geht davon aus, dass sich nun die Nachfrage wegen der aktuell hohen Preise abschwächen dürfte. Denn: «Je höher das Preisniveau, desto kleiner die potenzielle Nachfragegruppe, die die Tragbarkeitskriterien für eine Fremdfinanzierung erfüllt», schreibt die Grossbank. Dazu kommen die gestiegenen Zinsen.

Für Studienautor Maciej Skoczek ist daher klar: «Unter Berücksichtigung gestiegener und weiter steigender Energiepreise dürften die gesamten Nutzungskosten einer durchschnittlichen Ferienwohnung bereits nächstes Jahr gut einen Drittel höher liegen als noch vor Beginn des Zweitwohnungsbooms im Jahr 2020.» Der Experte erwartet nun eine Verlangsamung der Preisanstiege im laufenden Jahr. «Im Durchschnitt aller Ferienregionen dürften die Preise 2022 im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen», wird Skoczek in der Mitteilung zitiert.

Auch warnt die Bank vor der «Illusion der Wertgarantie»: Zwar fungiere der Baustopp von Zweitwohnungen langfristig als Wertgarant auf dem Ferienwohnungsmarkt. Einen Schutz vor Korrekturen von Preisexzessen biete dieser aber nicht.