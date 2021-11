Tourismus Über 400 Wohnungen verkauft: Andermatt Swiss Alps ist auf Kurs Andermatt Swiss Alps legt weiter zu: Im laufenden Jahr konnte sie einen Drittel mehr Ferienwohnungen verkaufen als 2020. Seit Projektstart wurden über 400 Wohnungen verkauft.

In Andermatt wird fleissig gebaut. Bereits wurden über 400 Wohnungen verkauft. Andermatt Swiss Alps

Das realisierte Volumen entspreche rund der Hälfte des gesamten Ferienwohnungsbestandes in der Destination Andermatt, teilte Andermatt Swiss Alps (ASA) am Montag mit. Das Unternehmen, das sich mit der Entwicklung, der Planung, dem Bau und dem Betrieb des Feriendorfs Andermatt Reuss beschäftigt, ist zufrieden. «Alleine im laufenden Jahr erhöhte sich die Nachfrage stark und wir konnten über 100 Einheiten verkaufen, was einer Steigerung von über einem Drittel gegenüber einem bereits starken Vorjahr entspricht», wird ASA-Chef Raphael Krucker zitiert.

Das Unternehmen geht davon aus, dass die Nachfrage zu Beginn der Wintersaison weiter zunehmen wird. Die Wartelisten für die Häuser Elva und Mira, deren Wohnungen im Dezember auf den Markt kommen, würden sich bereits füllen.

Aktuell sind von den 420 gebauten Wohneinheiten im neuen Dorfteil Andermatt Reuss inklusive Radisson Blu Reussen und im «The Chedi» noch 12 verfügbar. 69 Prozent der Käufer hätten ihren Wohnsitz in der Schweiz. Die Hälfte der Käufer platziere ihre Wohnung im Vermietungsprogramm der ASA. Geplant sind insgesamt rund 2000 Wohneinheiten mit bis zu 10'000 Betten. (abi)