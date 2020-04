Tourismusverbände versichern dem Bundesrat, für Einhaltung der Regeln zu sorgen Am Sonntag trafen sich die Vertreter von 11 Tourismusverbänden mit Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga und den Bundesräten Alain Berset und Guy Parmelin. Die Verbände wollen Mitverantwortung übernehmen, um bald öffnen zu können.

Am Sonntag fand eine Aussprache zwischen dem Bundesrat und den Tourismusvertretern statt. Wann Seilbahnen wieder fahren und Bergrestaurants wieder öffnen dürfen, ist aber nach wie vor unklar. Patrick Hürlimann

(agl) Das Treffen in Bern sei offen und konstruktiv verlaufen, schreiben die Tourismusverbände am Sonntag in einer gemeinsamen Medienmitteilung. Vor Ort waren unter anderem die Verbände Gastrosuisse, Hotellerie Suisse, Seilbahnen Schweiz sowie Schweiz Tourismus. Bundespräsidentin Sommaruga lud zum Austausch, nachdem sich die Branche vergangene Woche in einem offenen Brief an den Bundesrat gewandt und einen konkreten Plan gefordert hatte.

Die Verbände hätten «eine klare Botschaft platziert», heisst es in der Mitteilung weiter. «Die Tourismusbranche lebt vom Zusammenspiel unterschiedlicher Angebote und die touristische Wertschöpfung kann nur erbracht werden, wenn allen Teilbranchen die Öffnung wieder erlaubt ist.»

Um dies zu ermöglichen, wollen die Verbände entsprechende Massnahmen treffen, um Gäste und Mitarbeitende zu schützen. Diverse Schutzkonzepte seien bereits erarbeitet, weitere würden folgen. Man hätte am Sonntag versichert, dafür zu sorgen, dass Betriebe nur unter Einhaltung der Vorschriften und Regeln geöffnet werden.

Die Aufforderung «stay home» vertrage sich nicht mit dem Grundsatz des Reisens, schreiben die Tourismusverterter weiter. Man habe am Sonntag deshalb auch darüber diskutiert, die Empfehlung, zu Hause zu bleiben, zu gegebener Zeit aufzuheben oder zu ersetzen.