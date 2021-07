Trotz Pandemie Preise für Luxusimmobilien schnellten im Coronajahr in die Höhe Die Pandemie löste in der Schweiz einen Nachfrageboom nach Luxushäusern aus. Die Preise stiegen im gehobenen Segment doppelt so stark wie auf dem normalen Häusermarkt.

Luxusimmobilien in den Bergen und in der Genferseeregion waren letztes Jahr besonders beliebt. (Symbolbild) Keystone

An den Finanzmärkten liess sich letztes Jahr trotz Pandemie gutes Geld verdienen. Dieses Geld wollten zahlreiche Vermögende in Luxusimmobilien investieren, wie eine am Mittwoch veröffentlichte Studie der Grossbank UBS zeigt. Die Zahl der Verkäufe war 2020 dreimal so hoch wie im fünfjährigen Durchschnitt, die grosse Nachfrage liess die Preise um neun Prozent steigen. Im «durchschnittlichen Schweizer Eigenheimmarkt» stiegen die Preise dagegen «lediglich» um 4,4 Prozent, wie die UBS schreibt.

Besonders beliebt war gemäss Studie die Region um Genf, wo die Preise innert Jahresfrist durchschnittlich um 16 Prozent anstiegen. Das teuerste Pflaster für Luxusimmobilien bleibt die Genferseegemeinde Cologny, wo Eigenheime ab 36'000 Franken pro Quadratmeter Wohnfläche angeboten werden. Teurer wurden aber auch Luxushäuser in den Berggemeinden – und zwar im Schnitt um zehn Prozent. Dagegen fielen die Preisanstiege in der Zürichseeregion und in der Zentralschweiz mit durchschnittlich sechs Prozent moderater aus.

Preisanstiege wie im vergangenen Jahr seien bei Luxusimmobilien «weder Seltenheit noch Dauerzustand», schreibt die UBS. Es könne sein, dass auf ein starkes Preiswachstum ein ebenso starker Rückgang folge. Damit rechnet die Grossbank aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Erholung aber nicht. Die Nachfrage dürfe tendenziell höher bleiben als vor der Coronapandemie und damit das Preisniveau stützen. Innerhalb der letzten zehn Jahre stiegen die Preise für Luxus-Liegenschaften insgesamt um einen Drittel, in manchen Gemeinden gar um die Hälfte. (agl)