Überwachung Vorwürfe gegen Mitarbeiter von Zuger Tech-Firma: Datenschutzbeauftragter eröffnet Untersuchung Eine britische Non Profit Organisation erhebt gegen eine Mitarbeiter der Zuger Firma Mitto AG schwere Vorwürfe. Der Datenschutzbeauftragte hat eine Vorabklärung eingeleitet.

Der Eidgenössische Datenschutzbeauftragte Adrian Lobsiger wird im Zusammenhang mit den Vorwürfen Aktiv. (Archivbild) Keystone

Das Bureau of Investigative Journalism, eine Non Profit Organisation in London, veröffentlichte am Montag einen Bericht, der schwere Vorwürfe gegen einen Mitarbeiter der Zuger Technologie-Firma Mitto AG erhebt. Dies teilte der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte am Dienstag mit.

Das eine weltweite Kundschaft bedienende Unternehmen soll für diverse Grossunternehmen einen SMS-Versand tätigen, heisst es weiter. Der Mitarbeiter soll dabei den Zugang auf die Mobilfunknetze «zur Gewinnung von Informationen missbraucht» und diesen dazu genutzt haben, um «Dritten gegen Entgelt unerlaubte Überwachungen von Personen zu ermöglichen».

Aufgrund dieser Erkenntnisse ermittelt nun der eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte in der Sache. In einem ersten Schritt wird er die Mitto AG zur Stellungnahme auffordern und die Mobilfunkbetreiber der Schweiz kontaktieren. (chm)