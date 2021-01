Uhrenmarkt Wegen Corona: Swatch Group verkauft deutlich weniger Uhren Satter Umsatz- und Gewinneinbruch: Das Coronajahr 2020 hat der Swatch Group erheblich zugesetzt. Es resultierte ein Reinverlust von 53 Millionen Franken.

Die Swatch Group leidet unter dem Coronajahr 2020. Keystone

(abi) Der Nettoumsatz des Konzerns sank um 32,1 Prozent auf knapp 5,6 Milliarden Franken, wie Swatch am Donnerstag mitteilte. Allerdings konnte der Konzern den Umsatz im zweiten Halbjahr gegenüber der ersten Jahreshälfte noch massiv steigern. Das Betriebsergebnis beträgt noch 52 Millionen Franken. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es noch 1,02 Milliarden Franken gewesen. Damit resultiert ein Konzernverlust von 53 Millionen Franken nach einem Konzerngewinn von 748 Millionen im Vorjahr, wie es weiter heisst.

Als Gründe führt die Swatch Group an, dass viele Retailgeschäfte über längere Zeit geschlossen bleiben mussten. «Insbesondere die von der Swatch Group betriebenen Geschäfte an den Flughäfen und Reisedestinationen leiden bis heute stark unter den ausbleibenden Touristen», heisst es in der Mitteilung.

Für das kommende Jahr erwartet die Konzernleitung weltweit einen starken Nachholbedarf beim Konsum von Uhren und Schmuck. Der Konzern sehe gute Chancen, dass sich die Umsätze in Lokalwährungen denjenigen von 2019 annähern werden, mit deutlich verbesserten Margen, heisst es weiter. Zudem lag der Auftragsbestand im Produktionsbereich per Ende Jahr nur noch 4 Prozent unter dem Vorjahr.