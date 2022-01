Umfrage Gastronomie: Betriebe beklagen deutlichen Umsatzrückgang über Feiertage Die Coronasituation vermieste den Schweizer Gastronomiebetrieben das Weihnachtsgeschäft. Laut einer Mitglieder-Umfrage des Verbands Gastrosuisse waren die Umsätze halb so hoch wie üblich.

Corona belastete die Gastronomie auch an den vergangenen Feiertagen deutlich. (Symbolbild) Keystone

Die wirtschaftliche Lage im Gastgewerbe sei weiterhin ernst, lässt sich Casimir Platzer, Präsident des Branchenverbands Gastrosuisse, in einer Mitteilung vom Montag zitieren. Seit der Einführung der 2G-Regelung im Dezember hätten vier von fünf Betrieben «deutlich weniger Gäste», schreibt der Verband. Dies habe eine Umfrage bei rund 1900 Betrieben ergeben, die in der ersten Januarwoche durchgeführt wurde. Fast 70 Prozent der gastgewerblichen Betriebe arbeiteten demnach derzeit defizitär.

Auch das Weihnachtsgeschäft hat aufgrund der Coronasituation gelitten, so haben unter anderem zahlreiche Firmen ihre Weihnachtsessen abgesagt. «Die gastgewerblichen Betriebe machten nur 53 Prozent Umsatz gegenüber einem üblichen Geschäftsjahr», schreibt Gastrosuisse. Gesamthaft seien die Umsätze 2021 rund 40 Prozent tiefer ausgefallen als noch in den Jahren vor der Pandemie.

Die Branche brauche jetzt dringend weitere finanzielle Entschädigungen, heisst es in der Mitteilung weiter. «Gastrosuisse begrüsst daher, dass das Härtefallprogramm wieder hochgefahren werden soll und der Bund jetzt versucht, die betroffenen Branchen möglichst rasch und national einheitlich zu entschädigen», so Casimir Platzer. Weiter bleibe für die Gastronomie zu hoffen, dass der Bundesrat keine weiteren Massnahmen mehr beschliesst. Bei einer Teilschliessung würden sich viele Betriebe erst recht in ihrer Existenz bedroht sehen. (agl)