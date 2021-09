Laufschuhe Und wer hat ihn erfunden, lieber Roger? – vom unerwähnten Erfinder der On-Schuhe Roger Federer ist Markenbotschafter der On-Laufschuhe, aber mit deren Erfinder hat er nie geredet. Wie dem ETH-Ingenieur ein simpler Gartenschlauch zur ersten Idee verhalf, was ihn am Börsengang freut – und was ihn fuchst.

Börsenerfolg: Federer mit den On-Schuhen. zVG

Er ist der mysteriöse Namenlose in der Geschichte von «On Running». Das heute berühmte Laufschuh-Unternehmen berichtet auf seiner Webseite, ein «Schweizer ETH-Ingenieur» sei es gewesen, der «die Idee von einem neuartigen Laufschuh» gehabt habe. Aber dieser ETH-Ingenieur, dieser Erfinder der neuen Technologie im On-Laufschuh, er bleibt in der Erzählung ohne Namen.

Später ist es die Geschichte eines spektakulären Aufstiegs. Ein schweizerischer Schuhhersteller, der sich neben Weltmarken wie Nike und Adidas einen Platz erobern will. Roger Federer wird zum Akteur, eine der grössten Figuren überhaupt in der Sportgeschichte. Und der Schauplatz des vorläufig letzten Kapitels war diese Woche die New Yorker Börse. Im Zentrum der globalen Finanzindustrie wurde das einstige Schweizer Start-up schon für über 10 Milliarden Dollar gehandelt.

Da war er, der allererste On-Laufschuh

Doch am Anfang dieser Geschichte war ein simpler Gartenschlauch. Er wurde zerschnitten vom besagten Schweizer ETH-Ingenieur, zerlegt in kurze Gummiröhren und unter einen Laufschuh geklebt. Das war er, der allererste On-Laufschuh. Diese Grundidee, diese Röhren unter den Sohlen, erkennt man an den heutigen On-Laufschuhen noch immer, wenn Federer mit ihnen vor Kameras posiert oder wenn sie in New York auf Werbeplakaten prangern.

Doch all das ahnte er damals nicht, Jürg Braunschweiler, der Schweizer ETH-Ingenieur, der auf der Firmenwebseite aus irgendeinem Grund namenlos bleibt. Der passionierte Jogger wollte sich damals selbst helfen. Ihn schmerzten die Gelenke, er wollte bessere Laufschuhe. Das war im Jahr 2000. Diesen ersten On-Schuh testete Braunschweilers Ehefrau Patty ausprobieren, ebenfalls begeisterte Joggerin. Nach kurzer Zeit war es schon vorbei, die Gummiröhren waren wieder abgefallen. Doch zurück blieb der Eindruck eines neuen Laufgefühls und der Ehrgeiz, mehr daraus zu machen.

Zwei Jahre später erhielt Braunschweiler das Patent zugesprochen. Er war somit beglaubigt als alleiniger Erfinder der On-Laufschuhtechnologie. Und das war sie schon: die Entstehungsgeschichte einer heute berühmten Idee. Mehr als eine Idee mit Prototypen war es damals jedoch nicht, bis zu einem Verkaufserfolg noch ein langer beschwerlicher Weg.

Als ein paar Jahre später der ehemalige Profiläufer Olivier Bernhard hinzu kam, war Braunschweiler über 60 Jahre alt. Auf ein Startup-Abenteuer wollte er sich nicht mehr einlassen. So liess er zusammen mit Bernhard noch eine erste Serie in Südkorea herstellen. Dann verkaufte er ihm und seinen Partnern das Patent, half beim Start mit – und trennte sich von On, als es noch ein kleines Start-up mit geringer Überlebenschance war. Dieses Loslösen geschah in den Jahren 2005 und 2006.

In dieser Woche verfolgt der inzwischen 76-jährige Braunschweiler, wie die halbe Schweiz auch, den Börsenstart von On Running. In der Finanzpresse wird ein Kursfeuerwerk bejubelt, das am ersten Tag gezündet worden sei. Die Aktie schiesst um 46 Prozent in die Höhe. Von der «Schweiz am Wochenende» kontaktiert, sagt Braunschweiler: «Ich muss schmunzeln, wenn ich sehe, wie aus meiner simplen Idee etwas derart Grosses geworden ist.»

Etwas fuchst den Erfinder heute doch noch

Bernhard und seine Partner hätten in den letzten Jahren wirklich Aussergewöhnliches geleistet. «Ich wünsche ihnen weiterhin viel Erfolg.» Er selbst sei nicht beteiligt, sein Kontostand sei diese Woche nicht in die Höhe gegangen, sagt er selbstironisch. «Aber das ist in Ordnung. Sie trugen das unternehmerische Risiko, nicht ich.»

Damals habe er das Patent zu einem guten Preis verkauft, vor allem gemessen an den Verhältnissen der Branche. «Hierzulande Schuhe verkaufen zu wollen, ist nicht sehr lukrativ.» Und ein derartiger Erfolg sei nicht absehbar gewesen. Bernhard und seine Partner hätten das Patent darum in Raten abbezahlt. Wären sie frühzeitig gescheitert, hätten sie nicht den vollen Preis stemmen müssen. «Eine neue Marke zu etablieren, galt damals eher als Himmelfahrtskommando.»

Doch einen offenen Wunsch hätte Braunschweiler an die Adresse von On-Running. Es sei heute schon eine grossartige Geschichte, welche die Gründer geschrieben hätten. «Dazu kann ich nur von Herzen gratulieren. Aber richtig perfekt und für alle schön wäre die ganze Geschichte doch, wenn sie von Anfang an richtig geschildert würde.» Eine Geschichte, die anfing mit einem simplen Gartenschlauch in Braunschweilers Keller.