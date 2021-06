Unterwäsche Fokus auf Kerngeschäft: Calida will Outdoor-Geschäft abstossen Calida möchte sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Der Verwaltungsrat des Luzerner Unterwäscheherstellers hat deshalb entschieden, ihr Outdoorgeschäft zu verkaufen.

Der Luzerner Unterwäschehersteller möchte sein Profil schärfen. Das Outdoor-Geschäft soll in Zukunft nicht mehr dazu zählen. Keystone

Die eingeleitete strategische Fokussierung solle konsequent fortgeführt werden, um sich mit einem geschärften Markenportfolio auf das Kerngeschäft Unterwäsche und Lingerie zu konzentrieren, begründet Calida seinen Entscheid in einer Mitteilung vom Dienstag. Dadurch könne auch die Profitabilität und Positionierung der Gruppe gestärkt werden.

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, die Division Millet Mountain Group zu verkaufen. Mit seinen beiden Marken Millet und Lafuma sei diese eine feste Grösse in der Outdoor-Landschaft und biete ein umfassendes Sortiment an Bekleidung, Schuhen und Rucksäcken. Gemäss Mitteilung generierte die Sparte letztes Jahr einen Umsatz von 78,2 Millionen Euro. Geplant sei, den Verkaufserlös für Investitionen in die Kernmarken und für Zukäufe im Bereich Unterwäsche und Lingerie zu nutzen. (rwa)