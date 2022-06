Verbände Nahrungsmittelindustrie: Petra Gössi übernimmt Präsidium von Parteikollegin Petra Gössi ist neue Präsidentin der Föderation der Schweizerischen Nahrungsmittel-Industrien (Fial). Die ehemalige FDP-Präsidentin und Nationalrätin folgt in dem Amt auf alt Nationalrätin Isabelle Moret.

Isabelle Moret übergibt das Präsidium des Nahrungsmittelindustrie-Verbands an Parteikollegin Petra Gössi (r.). (Archivbild) Keystone

Moret hat das Amt aufgrund ihrer Wahl in den Waadtländer Staatsrat nach sieben Jahren aufgegeben. Gössi ist nach der einstimmigen Wahl neue oberste Vertreterin der Schweizerischen Nahrungsmittelindustrie, wie der Verband am Dienstag in einer Mitteilung schreibt. Neu in den Vorstand gewählt wurde zudem Markus Bigler, CEO der Bigler AG. Er löst Markus Willimann ab, langjähriges Fial-Vorstandsmitglied und Vizepräsident. (sat)