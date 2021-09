Landwirtschaft Schweizer konsumieren mehr Eier – Bund erhöht auf Weihnachten die Importe Der Bundesrat erhöht das Importkontingent für Eier ab dem 1. Oktober um 3'500 Tonnen. Dieser Schritt gilt bis Jahresende. Grund ist der gestiegene Konsum in der Schweiz.

Gewohnheit aus dem Lockdown: Der Eierverbrauch ist seit dem Frühling 2020 nicht mehr wesentlich gesunken. Keystone

Der Verbrauch von Eiern hat in der Schweiz in der Folge der Pandemie im Frühling 2020 stark zugenommen – und ist seither nicht wesentlich gesunken. Durchschnittlich werden in der Schweiz pro Person und Jahr 189 Eier konsumiert. Da die Nachfrage nach Eiern in der Vorweihnachtszeit steigen dürfte, hat der Bundesrat nun einem Antrag der Eierbranche zugestimmt und das Importzollkontingent für die letzten drei Monate des Jahres um 20 Prozent erhöht, wie er am Freitag bekannt gab. Dies entspricht einer Erhöhung um 3'500 Tonnen. (wap)