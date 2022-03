Vergütungsbericht Credit-Suisse-CEO Thomas Gottstein verdiente 2021 deutlich weniger Die schlechten Finanzergebnisse der Credit Suisse spiegeln sich in den Vergütungen von CEO und Geschäftsleitung wieder. Die Grossbank informiert zudem über ihr Russland-Geschäft.

Die Credit Suisse hat kein gutes Jahr hinter sicht. Keystone

Die Geschäftsleitung der CS erhält für das vergangene Jahr Gesamtvergütungen in der Höhe von 38,6 Millionen Franken, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht. Während der fixe Teil um 4 Prozent auf 30 Millionen Franken wuchs, sank der variable Teil um 64 Prozent auf 8,6 Millionen.

CEO Thomas Gottstein wird eine Gesamtvergütung von 3,8 Millionen Franken zugesprochen, 2020 waren es noch 6,5 Millionen. Das ist ein Rückgang von 43 Prozent. Die variable Vergütung sank verglichen mit dem Vorjahr um 77 Prozent auf 0,8 Millionen Franken.

Credit Suisse fuhr hohen Verlust ein

Die Gesamtvergütung des Verwaltungsrats betrug 2021 11,7 Millionen Franken. António Horta-Osório, der im Januar als Verwaltungsratspräsident abtreten musste, erhält 3,5 Millionen. Der portugiesisch-britische Doppelbürger hatte den Posten erst im vergangenen April übernommen, brach dann aber mehrfach die Coronamassnahmen, und musste in der Folge seinen Hut nehmen.

Grund für die sinkenden Löhne der Geschäftsleitung sind die schlechten Finanzergebnisse. Wie die Grossbank bereits im Februar mitgeteilt hat, verzeichnete sie für 2021 einen Vorsteuerverlust von 522 Millionen Franken. Noch 2020 hatte die CS einen Gewinn von 3,5 Milliarden Franken erzielt. Wegen den Pleiten beim US-Hedgefonds Archegos und der Greensill Bank fuhr Credit Suisse einen Verlust von 1,6 Milliarden Franken ein.

Risiko in Russland «gut gemanagt»

Im Rahmen des Geschäftsberichts hat die Credit Suisse am Donnerstag zudem über ihr Engagement in Russland informiert. Aus rein finanzieller Sicht werde das Russland-Engagement der Bank «gut gemanagt», es seien «angemessene Systeme zur Bewältigung der damit verbundenen Risiken vorhanden», wie sich Thomas Gottstein in einer Mitteilung zitieren lässt.

Das Nettokreditengagement in Russland belief sich per Ende Dezember 2021 auf 848 Millionen Franken, wie es weiter heisst. Seither sei das Kreditrisiko reduziert worden. Das Kreditengagement gegenüber speziell sanktionierten Personen sei per 7. März 2022 zudem «nur minimal» gewesen. In den Tochtergesellschaften JSC «Bank Credit Suisse (Moscow)» und LLC «Credit Suisse Securities (Moscow)» belief sich das gehaltene Nettovermögen auf 195 Millionen Franken.

Das Marktrisiko gegenüber Russland sei am 9. März «nicht wesentlich» gewesen, schreibt die CS weiter. Es sei zu früh, die möglichen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die Märkte sowie auf die Risikobereitschaft der Kunden abzuschätzen. Die Credit Suisse verfügt über ein Büro in Moskau, in dem rund 125 Mitarbeitende tätig sind. Ihre Sicherheit habe oberste Priorität. (dpo/agl)