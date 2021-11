Verhandlungen gescheitert Keine Lohnerhöhung für Bauarbeiter: Gewerkschaften warnen vor Fachkräftemangel In der Baubranche wird es nächstes Jahr keine generelle Lohnerhöhung geben. Verhandlungen der Gewerkschaften mit dem Baumeisterverband sind gescheitert.

Der Baumeisterverband konnte sich mit den Gewerkschaften nicht einigen. (Symbolbild) Keystone

Am Donnerstag fand die dritte und letzte Verhandlungsrunde der Gewerkschaften Unia und Syna mit dem Baumeisterverband statt. Ohne Ergebnis, wie die Arbeitnehmervertretungen in einer Mitteilung schreiben. Schon das zweite Jahr in Folge würden Bauarbeiterinnen- und arbeiter damit leer ausgehen.

Dass sich der Baumeisterverband gegen eine generelle Lohnerhöhung sträubt, stösst bei den Gewerkschaften auf harsche Kritik. Die Auftragsbücher der Branche seien voll wie nie zuvor, die Zahl der Baugesuche auf einem absoluten Rekordwert, schreiben sie in ihrer Mitteilung. Die meisten Baufirmen schätzten zudem die wirtschaftliche Lage gemäss der jüngsten Konjunkturumfrage der ETH als gut ein.

«Doch der Baumeisterverband will die Bauarbeiter nicht am wirtschaftlichen Erfolg der Branche beteiligen», schreiben Syna und Unia weiter. Andere Arbeitgeberverbände der Bauwirtschaft hätten bereits generelle Lohnerhöhungen für alle Angestellten beschlossen. Das Vorgehen des Baumeisterverbandes habe zudem «fatale Auswirkungen für die Zukunft der Branche», denn der Fachkräftemangel werde sich dadurch noch weiter verschärfen. (agl)