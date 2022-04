Verkauf Ruag International trennt sich von Australien-Geschäft Ruag International hat seine australische Sparte verkauft. Das australische Defence- und Fertigungsunternehmen Asdam übernimmt alle Aktivitäten des Schweizer Luft- und Raumfahrtkonzerns in Australien.

Ruag International wandelt sich weiter zum Raumfahrtunternehmen. (Archivbild) Keystone

Ruag International treibt seinen Wandel zum auf den Raumfahrtmarkt fokussierten Unternehmen weiter voran: Der Schweizer Luft- und Raumfahrtkonzern verkauft Ruag Australia an Asdam. Das teilte die Ruag am Freitag mit. Asdam übernehme alle Aktivitäten von Ruag Australia inklusive aller Mitarbeitenden an allen Standorten in Australien.

Die Aufsichtsbehörden müssen die Übernahme noch genehmigen. Der Abschluss des Eigentumsübergang werde in den kommenden Monaten erwartet. Über den Verkaufspreis machen die Parteien keine Angaben. Ruag betont, der Verkauf folge der vom Bundesrat festgelegten Devestitionsstrategie.

Ruag Australia beschäftigt über 150 Mitarbeitende. Das Unternehmen ist vor allem spezialisiert auf die Wartung, Reparatur und Instandhaltung und bietet Lösungen für Kunden aus dem Verteidigungsbereich und anderen Industriezweigen. Asdam ist Australiens grösster Lieferant für das F-35-Joint-Strike-Fighter-Programm und betreut verschiedene Verteidigungs- und Nicht-Verteidigungsprogramme. (abi)