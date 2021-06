Vermögen Trotz Corona: Die Reichen auf der Welt werden immer reicher – besonders in der Schweiz Die Pandemie hat die Weltwirtschaft vor grosse Herausforderungen gestellt. Dennoch sind die Vermögen der privaten Haushalte gestiegen – und zwar um 7,4 Prozent auf 418 Billionen Dollar. Am stärksten wuchs der Besitz der Schweizer. Hier besass jeder Erwachsene im Schnitt 670'000 Dollar.

418'300'000'000'000 Dollar: So viel Vermögen besitzen weltweit die privaten Haushalte. (Symbolbild) Keystone

Die Coronakrise hatte nur kurzfristige Auswirkungen auf die globalen Märkte. Zwischen Januar und März des letzten Jahres sei das weltweite Gesamtvermögen privater Haushalte um 17,5 Billionen Dollar oder 4,4 Prozent zurückgegangen. Das heisst es im Global Wealth Report, dessen jüngste Ausgabe die Credit Suisse am Dienstag veröffentlicht hat. Bis Ende Juni war dieser Rückgang dann jedoch grösstenteils aufgeholt.

Mit der Erholung an den Aktienmärkten wuchs dann auch das Vermögen wieder stetig an. Bis Ende des letzten Jahres stieg es um 28,7 Billionen auf 418,3 Billionen Dollar – in Zahlen 418'300'000'000'000. Pro Kopf bedeutet das: Im Schnitt besass jede erwachsene Person 79'952 Dollar – und hatte damit sechs Prozent mehr auf ihrem Konto.

Die Unterschiede sind jedoch gross. Das zeigt ein Blick auf die Schweiz. 2020 stiegen die Vermögen hierzulande weltweit am stärksten – und zwar um 70'730 auf 673'960 Dollar. Damit führt die Schweiz diese Liste einmal mehr an. Auf den weiteren Plätzen folgen die USA und Hongkong (je rund 500'000 Dollar).

Der Bericht zeigt auch: Reicher wurden 2020 vor allem die Allerreichsten. Die Gruppe der sehr vermögenden Personen – also per CS-Definition mit mehr als 30 Millionen Dollar Vermögen – verzeichnete gar einen Zuwachs von 24 Prozent. Das ist die höchste Steigerungsrate seit 2003. Letztes Jahr kamen weltweit ausserdem 5,2 Millionen weitere Millionäre hinzu. In aller Welt gibt es damit neu 56,1 Millionen Millionäre. (rwa)