Versicherung Verwaltungsrat von Helvetia soll neuen Präsidenten erhalten Im Verwaltungsrat von Helvetia kündigt sich ein Wechsel an. Die bisherige Präsidentin tritt aus persönlichen Gründen nicht zur Wiederwahl an.

Axel Lehmann soll ab 2023 dem Verwaltungsrat von Helvetia vorstehen. (Symbolbild) Keystone

Die amtierende Verwaltungsratspräsidentin von Helvetia, Doris Russi Schurter, wird sich infolge eines familiären Schicksalsschlags an der Generalversammlung im April 2022 nicht mehr zur Wiederwahl stellen. An ihrer Stelle soll ab Axel Lehmann 2023 Präsident des Verwaltungsrates werden, wie der Versicherer am Mittwoch mitteilte.

Russi Schurter gehört dem Verwaltungsrat seit 2008 an und hat seit 2018 das Präsidium inne. Thomas Schmuckli, Vizepräsident des Verwaltungsrates bedauert in einer Stellungnahme den Entscheid von Russi Schurter, zeigt aber volles Verständnis für ihre Situation: «Im Namen des gesamten Verwaltungsrates danke ich Doris Russi Schurter sehr herzlich für ihre langjährige Arbeit für unsere Gesellschaft.»

Nun schlägt der Versicherer anlässlich der Generalversammlung 2023 Axel Lehmann zur Wahl als Verwaltungsratspräsident vor. Der 62-jährige Schweizer ist laut Mitteilung Mitglied des Verwaltungsrates und Präsident des Risiko-Ausschusses der Credit Suisse Gruppe. Zuvor war er unter anderem Mitglied des Verwaltungsrats der UBS Group und später Mitglied der Konzernleitung als COO. Bis zur Wahl übernimmt Thomas Schmuckli das Präsidium des Verwaltungsrates interimistisch. (dpo)