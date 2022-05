Versicherungen Swiss Life nimmt mehr Prämien und Gebühren ein Im ersten Quartal 2022 kann Swiss Life seine Prämieneinnahmen steigern. Auch bei den Gebühren verzeichnet der Versicherer einen Wachstum.

Swiss Life konnte bei den Prämien und Gebühren zulegen im ersten Quartal. Dagegen schnitt das Vermögensverwaltungsgeschäft schlechter ab. Keystone

Von Januar bis März nahm Swiss Life insgesamt 6,9 Milliarden Franken Prämien ein. Im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht das einem Wachstum um 1 Prozent, wie der Versicherer am Mittwoch bekannt gibt. In lokalen Währungen belief sich das Plus auf 3 Prozent.

Die Gebühreneinnahmen stiegen um 10 Prozent auf 579 Millionen Franken. Zu Lokalwährungen ist es gar ein Wachstum von 14 Prozent. Der Versicherungskonzern führt das Wachstum vor allem auf die Swiss Life Asset Managers zurück, die um 20 Prozent zulegten.

Bei der Vermögensverwaltung flossen Swiss Life Nettoneugelder von 1,2 Milliarden zu, was gegenüber der Vorjahresperiode einem deutlichen Rückgang um 58 Prozent entspricht. Auch die verwalteten Vermögen nahmen um 1 Prozent auf 102,3 Milliarden ab.

1,3 Milliarden Gewinn im vergangenen Jahr

Swiss Life meldete für das Geschäftsjahr 2021 einen Betriebsgewinn von 1,8 Milliarden Franken. Unter dem Strich resultiert ein Reingewinn von rund 1,26 Milliarden, was im Vergleich zum Vorjahr einer Steigerung von 20 Prozent entsprach.

Die erzielten Prämieneinnahmen waren mit 20,2 Milliarden ungefähr auf dem Vorjahresniveau. Allerdings gab es bei den Schweizer Kunden einen Rückgang von rund einer Milliarde Franken, was laut Swiss Life vor allem auf «tiefere Einmalprämien im Vollversicherungsgeschäft» zurückzuführen war. (agl/dpo)