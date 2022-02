Versicherungen Ziele übertroffen: Zurich schüttelt Pandemie ab Bei der Zurich Insurance Group läuft es wieder rund. Der Versicherer erzielte letztes Jahr einen Betriebsgewinn von 5,7 Milliarden Dollar. Das ist das beste Ergebnis seit 2007. Auch eine Personalie lässt aufhorchen.

Dem Versicherungskonzern lief es letztes Jahr gut. Die Ernte: Ein kräftiger Gewinnanstieg. Keystone

Die Zurich Insurance Group verzeichnete 2021 einen Gewinnsprung: Der Betriebsgewinn stieg gegenüber dem Vorjahr um 35 Prozent auf 5,7 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der den Aktionären zurechenbare Reingewinn wuchs ebenfalls auf 5,2 Milliarden Dollar. In beiden Fällen ist dies das beste Ergebnis in den letzten 15 Jahren.

Der Konzern legte in allen Bereichen ein Wachstum hin. Gut lief es vor allem beim Firmenkundengeschäft und beim Neugeschäft. Entsprechend zufrieden zeigte sich Zurich-Chef Mario Greco gemäss Mitteilung: «Zurich hat die stärkste Leistung seit langem erzielt, was die Stärke unseres Geschäfts, die Qualität und das Engagement unserer Mitarbeitenden sowie die Vorteile der Neupositionierung des Unternehmens in den letzten Jahren unterstreicht.»

Noch 2020 hatte der Konzern die Pandemie stärker zu spüren bekommen. Der Betriebsgewinn war um 20 Prozent auf 4,2 Milliarden Dollar gesunken. Beeinträchtigt wurden vor allem die ersten sechs Monate. In der zweiten Jahreshälfte kehrte das Unternehmen wieder zum Wachstum zurück.

Aufhorchen lässt eine Personalie. Der Verwaltungsrat wird an der Generalversammlung im April Peter Maurer in den Verwaltungsrat vorschlagen. Der Schweizer Diplomat war zuletzt zehn Jahre Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK). Sein Amt würde er am 1. Oktober antreten, nachdem er von seiner Position in Genf zurückgetreten ist. (rwa)