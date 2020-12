verstorben Der Basler Ökonom und Autor Silvio Borner ist tot Der Wirtschaftswissenschafter Silvio Borner ist am Montag im Alter von 79 Jahren verstorben. Borner war bis 2009 Professor für Volkswirtschaftslehre in Basel. Als Kolumnist beteiligt er sich rege an der politischen Debatte.

Silvio Borner war einer der bekanntesten Schweizer Ökonomen. Am Montag ist er im Alter von 79 Jahren verstorben. Keystone

(wap) Silvio Borner hatte an der Hochschule St. Gallen und an der amerikanischen Yale University studiert. Von 1978 bis 2009 war er Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Basel. Als Kolumnist in der «Weltwoche» und der «Basler Zeitung» beteiligte er sich engagiert an den politischen Debatten der Schweiz. Er vertrat dabei stets eine klassisch liberale Haltung.

Silvio Borner verstarb am Montag. Seine Familie gab dies am Mittwoch in einer Todesanzeige in der NZZ bekannt.