VISP Lonza steigert Umsatz und Gewinn im Jahr 2020 – und stellt 400 Millionen Impfdosen her Die Coronakrise hat sich für die Basler Pharmazulieferin nur minimal ausgewirkt. Die Herstellung des Covid-Impfstoffs von Moderna ist in den USA und in Visp angelaufen.

Im Lonza-Standort in Visp VS wird ein grosser Teil der Wirksubstanz des begehrten Moderna-Impfstoffs hergestellt. Keystone

Das Unternehmen erhöhte den Umsatz im vergangenen Jahr um 7,2 Prozent auf 4,5 Milliarden Franken. Der Betriebsgewinn (auf Stufe Ebitda) kletterte um 9 Prozent auf 1,4 Milliarden Franken, wie Lonza in einer Mitteilung schreibt. Daraus resultiert eine Marge von 30,6 Prozent. Der Reingewinn stieg zweistellig - um 13 Prozent auf 732 Millionen Franken. Die Basler Firma habe während der Pandemie im vergangenen Jahr die Kontinuität des Geschäfts mit minimalen Auswirkungen auf den Betrieb und die Versorgung gewährleisten können.

Lonza stellt bekanntlich die Wirksubstanz des Corona-Impfstoffs der US-Biotechfirma Moderna her. Die Schweiz hat sich 7,5 Millionen Impfdosen des Unternehmens gesichert. In der Medienmitteilung gibt sich Lonza dazu wortkarg: «Die Produktion des Wirkstoffs für den Covid-19-Impfstoff von Moderna ist an den beiden Standorten Portsmouth (USA) und Visp (CH) angelaufen.» Auf einer ersten Anlage sei die Produktion bereits aufgenommen worden und erste Chargen sollen diesen Monat ausgeliefert werden, sagte Firmenchef Pierre-Alain Ruffieux an einer virtuellen Medienkonferenz.

300 Millionen Dosen werden in Visp hergestellt

Zudem stellte er in Aussicht, in Visp bald mit zwei weiteren Produktionslinien für den Wirkstoff des Corona-Impfstoffs zu starten. «Wir gehen davon aus, dass wir innerhalb von ein paar Monaten Reisegeschwindigkeit erreichen werden», sagte er. Auf einen Zeitplan wollte sich Ruffieux nicht festlegen lassen. Insgesamt wird die Pharmzulieferin Wirksubstanzen für 400 Millionen Dosen herstellen, davon 300 Millionen in Visp.

Vielmehr war Ruffieux zum Thema nicht zu entlocken, obwohl zahlreiche Journalisten ihn dazu befragten. So wollte er etwa keine Details dazu preis geben, ob der Ertrag der Produktion gesteigert und damit künftig mehr Dosen als geplant hergestellt werden können. Kein Kommentar wollte er zur Frage abgeben, ob Lonza und Moderna über eine Erhöhung der Produktionsmenge sprechen. Auch zu Details des Herstellungsprozesses wollte sich der Firmenchef nicht in die Karten blicken lassen.

Verkauf der Spezialchemie schreitet voran

Darüber hinaus zeigte sich Ruffieux zufrieden mit dem Jahresabschluss. «Die Ergebnisse für das Gesamtjahr spiegeln unser Engagement und unseren Fokus wider, den Betrieb während der Covid-19-Pandemie aufrechtzuerhalten und gleichzeitig einen aktiven und entscheidenden Beitrag zur Eindämmung der Pandemie zu leisten.»

Lonza hat im Herbst entschieden, das Spezialitäten-Chemiegeschäft namens Specialty Ingredients abzustossen. Nach ersten Interessensbekundungen von potenziellen Käufern im vergangenen Jahr sei eine engere Auswahl von Bietern ermittelt worden, schreibt das Unternehmen in der Mitteilung. Es sei zu erwarten, dass im laufenden Quartal ein Vertrag unterzeichnet werde. Der Verkauf ermögliche es Lonza, sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren – also die Herstellung von Wirksubstanzen für die Pharma- und Biotechindustrie.